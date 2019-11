Ieri sera, Miralem Pjanic si è accasciato a terra al minuto 77 della gara tra Italia e Bosnia. Il numero 5 juventino ha sentito un fastidio muscolare e ha immediatamente chiesto il cambio. Il primo a sincerarsi delle sue condizioni è stato Leonardo Bonucci che quando ha visto il compagno a terra si è diretto verso di lui per sapere come stava. Al termine della partita lo stesso Miralem Pjanic ha rassicurato tutti dicendo che è il solito fastidio che lo fermenta da un po' di tempo ma che spera di essersi fermato in tempo.

Adesso lo staff medico della Juventus è in contatto costante con lo staff della nazionale bosniaca per capire il da farsi. Le parti, secondo Sky Sport, stanno valutando l'ipotesi di far rientrare in anticipo Miralem Pjanic a Torino.

Le ultime su Pjanic

Miralem Pjanic, in questo avvio di stagione, è stato senza ombra di dubbio il miglior giocatore della Juventus. Nelle ultime ore, però, il centrocampista sta tenendo con il fiato sospeso il popolo juventino.

Infatti, Miralem Pjanic, ieri sera, ha sentito un fastidio muscolare e perciò è stato costretto a chiedere il cambio. Il numero 5 juventino aveva accusato un problema analogo qualche settimana fa nella sfida contro il Lecce. Questo fastidio gli aveva impedito di giocare contro il Genoa ma fortunatamente era tornato a disposizione per il derby del 2 novembre. Adesso, però, il problema sembra essersi ripresentato, come ha confermato lo stesso Miralem Pjanic sottolineando che questo acciacco fisico se lo porta dietro da un po'.

Adesso resta da capire come sta il numero 5 juventino e perciò lo staff medico della Juve si sta sentendo costantemente con quello della Bosnia per capire il da farsi. Non è da escludere un rientro anticipato a Torino del giocatore. Dunque per sapere se e quanto Miralem Pjanic dovrà stare a riposo bisognerà attendere ancora un po' di tempo.

Intanto la Juve lavora alla Continassa

Mentre lo staff medico della Juve sta cercando di capire come sta Miralem Pjanic, la squadra continua la preparazione alla Continassa.

Il gruppo presente al JTC è piuttosto scarno visto che mancano i 14 nazionali che rientreranno solo all'inizio della prossima settimana. La Juventus dovrebbe essere nuovamente al completo a partire da giovedì. Uno dei primi a rientrare alla base sarà Cristiano Ronaldo che esaurirà i suoi impegni con il Portogallo nella giornata di domenica. È possibile però che CR7 torni al JTC a partire da martedì.

Poi toccherà agli azzurri Leonardo Bonucci e Federico Bernardeschi che saranno impegnati nella sfida di lunedì contro l'Armenia e poi faranno il loro ritorno a Torino per rimettersi a disposizione di Maurizio Sarri.