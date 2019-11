La Juventus resta una delle società più ambite da parte dei giocatori, merito di una crescita sportiva importante negli ultimi anni che l'ha portata ad essere una certezza in Champions League ed ad attirare grandi campioni come Cristiano Ronaldo. Anche fra gli ex bianconeri ci sarebbero giocatori che tornerebbero volentieri alla Juventus: Pogba ad esempio già in estate avrebbe considerato la possibilità di trasferirsi di nuovo in bianconero (e lo farebbe anche la prossima stagione), così come Vidal.

Il centrocampista cileno, come scrive 'Calciomercato.com', sogna da mesi un ritorno alla Juventus nonostante sia considerato molto importante dal Barcellona. Difficile che la società catalana si privi a stagione in corso del centrocampista cileno, ma allo stesso tempo sembrerebbe anche impossibile che la Juventus possa investire su un giocatore che ha fatto la storia in bianconero ma che oramai ha oltre 30 anni, mentre la società di Agnelli vuole puntare a ringiovanire la rosa.

Vidal sogna un ritorno in bianconero

Potrebbe quindi restare un sogno impossibile per Vidal il ritorno in bianconero, che quindi lascerebbe la società catalana solo per la Juventus. L'Inter di Conte farebbe carte false pur di acquistarlo, ma come già ribadito il Barcellona difficilmente lo lascerà andare, almeno fino a fine stagione. Proprio il cileno ha un obiettivo importante questa stagione: vincere la Champions League, competizione mai vinta dal centrocampista.

Più probabile invece la cessione del centrocampista Rakitic, come confermato anche dal dirigente catalano Abidal: il croato cerca una squadra che possa garantirgli minutaggio e titolarità anche in previsione Europei 2020 con la sua nazionale. Su di lui ci sarebbe l'interesse di Inter, Milan e Juventus.

Juventus, possibile ritorno di Pogba

La Juventus, già dal calciomercato estivo, sta cercando di ringiovanire una rosa, gli arrivi di De Ligt, Demiral e Rabiot ne sono la dimostrazione.

Probabile quindi che un investimento a centrocampo possa essere fatto nel 2020, e l'unico ex bianconero che sarebbe accolto di nuovo con piacere sembrerebbe Pogba. A differenza di Vidal, infatti, il centrocampista francese è un classe 1993 e sarebbe un acquisto ideale anche per il gioco promosso da Maurizio Sarri. Fra l'altro la Juventus potrebbe giocare delle carte che interessano al Manchester United: da Mandzukic ad Emre Can fino ad arrivare a Matuidi, sono tanti i giocatori bianconeri che potrebbero interessare alla società inglese.

Il francese ha una valutazione di circa 120 milioni di euro e potrebbe essere il potenziale grande acquisto della Juventus per la prossima stagione. Lo stesso Agnelli ha dichiarato nella recente assemblea degli azionisti di fine ottobre come l'aumento di capitale da 300 milioni di euro servirà anche per investire in maniera massiccia sul mercato.