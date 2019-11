Continuano ad arrivare importanti indiscrezioni per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. Le ultime voci si concentrano su Paul Pogba, fortissimo centrocampista transalpino che milita nelle fila del Manchester United. Il campione del mondo sarebbe stato messo nel mirino dalla Juventus per il futuro, come conferma il quotidiano torinese "Tuttosport". Il club bianconero sarebbe pronto ad un vero e proprio duello di mercato con il Real Madrid per cercare di garantirsi le prestazioni del talentuoso giocatore francese.

Per Paul Pogba si tratterebbe di un ritorno, dato che il centrocampista è esploso proprio a Torino. Sotto la gestione del tecnico Massimiliano Allegri, Pogba si è imposto come uno dei migliori giocatori al mondo nel suo ruolo, arrivando anche a sfidare il Barcellona in finale di Champions League (gara poi persa per 3 a 1 dalla Juventus). Pogba è rimasto molto attaccato all'ambiente bianconero, come dimostrano anche gli ottimi rapporti conservati con numerosi calciatori del club bianconero. Ma vediamo nel dettaglio tutte le ultime indiscrezioni sul calciomercato della Juventus.

Mercato Juventus, possibile scambio con il Manchester United per arrivare a Paul Pogba

L'eventuale affare avrebbe costi davvero molto elevati. Paul Pogba, infatti, percepisce uno stipendio di 15 milioni di euro a stagione, un ingaggio che difficilmente vorrà sobbarcarsi la Juventus (considerata la presenza di Cristiano Ronaldo, che guadagna ben 30 milioni di euro a stagione). Il Manchester United, inoltre, valuta Pogba ben 150 milioni di euro.

Fabio Paratici, comunque, ritiene che il cartellino del forte centrocampista francese possa essere abbassato attraverso l'inserimento di alcune contropartite tecniche. Al Manchester United piacciono Mario Mandzukic, Emre Can, Daniele Rugani e Blaise Matuidi. La Juventus, comunque, potrebbe decidere anche di inserire Adrien Rabiot, giocatore finora molto poco utilizzato da Maurizio Sarri, o Alex Sandro.

Il terzino ex Porto è un calciatore non poco apprezzato dalla dirigenza dei Red Devils. Ma arrivano notizie anche per quanto riguarda il calciomercato in uscita. Stando a quanto riportano le ultime indiscrezioni, il Milan avrebbe messo nel mirino Demiral. Il reparto arretrato rossonero ha bisogno di rinforzi e il turco è considerato l'elemento ideale dalla dirigenza rossonera. Lo stesso calciatore è scontento, a causa dello scarsissimo impiego (per lui solo una presenza di 90 minuti finora).

Sull'ex Sassuolo, comunque, ci sono anche Arsenal e Manchester United.