Una delle cose a cui tengono di più i tifosi della Juventus è la maglia. Infatti, i sostenitori juventini aspettano sempre con grande trepidazione le indiscrezioni sulle nuove casacche. Questa mattina, la curiosità dei fans della Vecchia Signora è stata soddisfatta, visto che sui social e in particolare il profilo Instagram de "La maglia bianconera" ha pubblicato in anteprima le foto che ritraggono le prime immagini di quelli che dovrebbero essere i tre kit che Cristiano Ronaldo e compagni potrebbero indossare nella stagione 2020/2021.

La prima maglia vedrebbe il ritorno alle strisce bianconere, un ritorno che era già stato annunciato. La prima casacca, del prossimo anno, dovrebbe avere uno scollo a V e degli inserti dorati. Le strisce nere, invece, avranno l'effetto pennellata. Mentre il secondo e il terzo kit dovrebbero essere rispettivamente di colore blu e arancione a chiazze nere.

Juventus, torna la maglia a strisce bianconere

La maglia della Juventus, nella stagione 2019/2020, ha presentato una grande novità visto che sono sparite le classiche strisce e questa scelta ha fatto molto discutere i tifosi bianconeri che inizialmente hanno subito un piccolo schock, per abituarsi poi al cambiamento.

Ma per la prossima annata, la nuova casacca della Vecchia Signora dovrebbe riproporre le tipiche strisce bianconere. Questa t-shirt, in qualche modo dovrebbe ricalcare il quarto kit che la squadra di Maurizio Sarri ha indossato qualche settimana fa contro il Genoa, un kit nato dalla collaborazione fra Adidas e il brand londinese Palace e che ha riscosso grande successo. Infatti, questa maglia appena è stata messa in vendita negli store bianconeri è andata esaurita in poche ore.

Oggi, sul web sono circolate le prime indiscrezioni sui nuovi kit della Juve e se per la maglia casalinga si dovrebbe tornare al classico, per la seconda e terza divisa dovrebbero esserci alcune novità. La casacca da trasferta non dovrebbe presentare grandi particolarità, visto che sarà color blu notte e a tinta unita. La maglia che però potrebbe destare maggiore scalpore è la terza. Infatti, la t-shirt potrebbe essere arancione con delle chiazze nere, l'effetto in qualche modo sembrerà tigrato.

Queste, dunque, sono le prime indiscrezioni sulle possibili nuove maglie della Juventus e adesso non resta che attendere di capire se saranno confermate oppure no.

Intanto la squadra pensa alla trasferta di Bergamo

Mentre i tifosi della Juventus, da questa mattina, dibattono sulle maglie per la stagione 2020/2021, la squadra di Maurizio Sarri pensa solo ed esclusivamente al campo e alla sfida di domani contro l'Atalanta.

La squadra è partita nel pomeriggio per Bergamo e sul pullman che sta portando i bianconeri in Lombardia non è presente Cristiano Ronaldo. CR7 è rimasto a Torino per ritrovare la forma migliore.