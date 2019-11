L'Inter sta già lavorando assiduamente in vista delle prossime sessioni di calciomercato. A gennaio i nerazzurri sono pronti ad assecondare le richieste del proprio tecnico, Antonio Conte, che ha chiesto almeno due interventi importanti vista la rosa ridotta all'osso a causa degli infortuni. Il club, però, starebbe studiando già la strategia da attuare nella prossima sessione estiva, con l'amministratore delegato, Giuseppe Marotta, che tiene sempre d'occhio il mercato dei talenti italiani e quello dei giocatori di lusso in scadenza di contratto.

Tra questi c'è sicuramente Christian Eriksen, che si libererà a parametro zero a giugno ma su cui c'è il forte interesse di top club mondiali come Paris Saint Germain e Real Madrid.

Biasin e il mercato dell'Inter

Il noto giornalista di Libero, Fabrizio Biasin, ha parlato delle vicende di casa Inter, soffermandosi sul tecnico nerazzurro, Antonio Conte, e sulle vicende di mercato del club meneghino. Queste le sue parole, rilasciate in un'intervista ai microfoni di Radio Sportiva sulle polemiche di Conte: "Lo conosciamo e a me va bene così.

Mi sorprenderebbe, piuttosto, se non facesse mai polemica".

Il nome di Christian Eriksen: "Io credo si stia accordando con qualche club a cifre astonomiche, ma per giugno. Sarebbe bello poter vedere un giocatore così in Italia ma è difficile visto che su di lui ci sono i club più importanti del mondo".

Le mosse di Marotta: "L'amministratore delegato dell'Inter ha una preferenza e questa è nei confronti dell'attaccante della Fiorentina, Federico Chiesa.

Secondo me le pretese della Fiorentina si sono alzate e non lo farà partire per poche lire. In vantaggio potrebbe esserci la Juventus ma da qui a giugno possono succedere ancora tante cose'.

Il mercato di gennaio

A gennaio i nomi in ottica Inter saranno sicuramente diversi rispetto a quelli di Eriksen, che difficilmente arriverà comunque, e Chiesa, per cui bisognerà battere la concorrenza della Juventus.

I nerazzurri per accontentare Conte sono pronti a mettere le mani su Olivier Giroud e Rodrigo De Paul. Il centravanti francese è in scadenza di contratto con il Chelsea e potrebbe lasciare i Blues in cambio di un piccolo indennizzo e un contratto di due anni e mezzo. Il secondo, invece, rappresenterebbe il rinforzo in mezzo al campo vista la possibile partenza di Borja Valero e i problemi fisici di Gagliardini, Sensi e Vecino.

L'Udinese potrebbe anche cederlo in prestito oneroso con obbligo di riscatto. La valutazione del centrocampista argentino, in grado di giocare sia come mezzala che come trequartista, si aggira intorno ai trenta-trentacinque milioni di euro più bonus.