Da alcuni anni Gianluigi Buffon e Alena Seredova si sono separati e vivono nuove storie d'amore. La loro vita privata è ed è stata sempre molto chiacchierata: fin da quando si sono conosciuti e innamorati la modella ceca e il portiere della Juventus sono spesso stati protagonisti sulle copertine di molti rotocalchi. Anche nel momento più difficile della loro vita insieme, ovvero quando si sono separati, la Seredova e Buffon hanno dovuto convivere con il Gossip.

La showgirl ieri pomeriggio è stata ospite di Caterina Balivo a "Vieni da me" e inevitabilmente ha parlato dell'ex marito. La Seredova ha spiegato come è venuta a conoscenza del tradimento di Gianluigi Buffon con Ilaria D'Amico: "L'ho saputo alla radio" ha dichiarato la modella, che poi ha aggiunto che lei è stata la penultima persona a saperlo, dopo di lei solo suo padre.

Alena Seredova parla di Buffon

Alena Seredova da molti anni è sulla cresta dell'onda, ma i suoi successi più grandi sono sicuramente i suoi due bambini.

La bella modella ha avuto i suoi piccoli dall'unione con Gianluigi Buffon, un'unione che però si è interrotta alcuni anni fa. Il portiere della Juventus e la Seredova si sono separati e il numero 77 juventino adesso è felice accanto a Ilaria D'Amico. La modella ceca, però, non ha dimenticato il passato e a casa sua conserva ancora le foto che la ritraggono con l'ex marito: "A casa oggi ho ancora le foto, sarò strana", ha dichiarato Alena Seredova a "Vieni da me", per poi aggiungere che il passato non può essere rinnegato se ci sono i figli.

Inoltre, la bella showgirl ha spiegato che nel momento di difficoltà è stata se stessa e ha pensato al bene dei suoi ragazzi: "Sono stata meno impulsiva del passato".

La nuova vita della modella ceca

Gianluigi Buffon è stato sicuramente un capitolo importante nella vita di Alena Seredova, ma adesso la modella ceca vive una nuova storia d'amore con Alessandro Nasi: "Si è preso una donna con due bagagli, una donna fragile che era arrabbiata con il mondo" ha detto Alena Seredova, che poi ha spiegato che si ritiene molto fortunata perché non sempre quando si chiude una storia d'amore si può avere la possibilità di incontrare il vero uomo della propria vita.

Adesso la Seredova e Buffon hanno trovato un equilibrio tra loro e vivono le loro nuove relazioni con i rispettivi compagni: il portiere della Juventus è legato stabilmente con la giornalista Ilaria D'Amico con la quale ha avuto anche il suo terzo figlio Leopoldo Mattia. Dunque Gianluigi Buffon e Alena Seredova si sono detti addio ma sono riusciti a ritrovare l'amore accanto ad altre persone.