In Champions League è tempo di verdetti, seppur non definitivi, in questo imminente quarto turno della fase a gironi di questa edizione 2019/20. La Juventus sinora ha fatto un buon percorso, ottenendo 7 punti in 3 match seppur con alti e bassi, come la schiacciante vittoria allo Stadium per 3-0 contro il Leverkusen o la rimonta subita dalla compagine del 'Cholo' in trasferta dopo il momentaneo 0-2.

Adesso la partita di mercoledì 6 novembre contro la Lokomotiv Mosca può essere determinante per mettere una seria ipoteca sul passaggio del turno dei bianconeri. Vincendo i bianconeri avrebbero quasi la certezza di giocare gli Ottavi di finale della competizione, anche se bisognerà poi aspettare il big match di ritorno contro l'Atletico Madrid per conoscere se come primi o secondi del girone.

Ballottaggio Danilo-Cuadrado in difesa

Il polacco Szczesny dovrebbe partire titolare in porta, con davanti la coppia di centrali difensivi formata da Bonucci e De Ligt, col talentino olandese rinfrancato dopo il goal valso la vittoria nel derby della Mole.

A sinistra Alex Sandro sarà titolare quasi sicuramente, visto che il duttile Mattia De Sciglio non ha dimostrato di avere ancora i 90 minuti nelle gambe, come si è visto nel match contro il Toro. Il vero ballottaggio, dunque, potrebbe presentarsi sulla fascia destra tra Danilo, reduce anch'esso da un infortunio, e Juan Cuadrado che, però, avrebbe bisogno di rifiatare dopo l'alto minutaggio che totalizzato negli ultimi incontri.

Rabiot e Bernardeschi dovrebbero partire dalla panchina

A centrocampo paiono esserci più sicurezze per la formazione in quanto Maurizio Sarri sembra orientato per lasciare in panchina Rabiot, che ha già saltato il derby per squalifica, a favore del terzetto collaudato formato da Khedira, Matuidi e dal metronomo Miralem Pjanic, pedina oramai imprescindibile nello scacchiere bianconero.

Come trequartista potrebbe esserci una maglia da titolare per il gallese Aaron Ramsey che è apparso sul pezzo nell'ultimo match di Serie A a differenza dell'impalpabile Bernardeschi, che dovrebbe partire dalla panchina.

Il Pipita e la Joya si contendono la maglia da titolare

Giocando col trequartista viene meno un posto in attacco, quindi nasce spontaneo il ballottaggio tra Gonzalo Higuain e Paulo Dybala per affiancare l'intoccabile Cristiano Ronaldo. È facile pensare, però, che se uno partirà titolare, l'altro potrà subentrare a partita in corso.

Lokomotiv Mosca (4-5-1): Guilherme; Rybus, Corluka, Howedes, Ignatyev; Joao Mario, Barinov, Murilo, Krychovyak, Zhemaletdnov; Smolov.

Juventus (4-3-1-2): Szczesny; Alex Sandro, Bonucci, De Ligt, Danilo (Cuadrado); Khedira, Pjanic, Matuidi; Ramsey; Higuain (Dybala), Cristiano Ronaldo.