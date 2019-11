L'Inter sarà una delle grande protagoniste della prossima sessione di Calciomercato. I nerazzurri sono alla ricerca di almeno un rinforzo in mezzo al campo dato che, a causa dei problemi fisici accusati in queste settimane da Matìas Vecino e Stefano Sensi, ci si è resi conto che la coperta è corta in quel reparto. Il club nerazzurro, però, starebbe già studiando la strategia da attuare la prossima estate.

L'amministratore delegato, Giuseppe Marotta, vorrebbe continuare il processo di italianizzazione della rosa e per questo avrebbe messo nel mirino il giovanissimo centrocampista della Fiorentina Gaetano Castrovilli, una delle rivelazioni di questo campionato.

L'Inter punta Castrovilli

L'Inter starebbe già studiando i profili che potrebbero interessare la prossima estate. I nerazzurri faranno tanto soprattutto a centrocampo dove gli unici sicuri di rimanere sono Barella, Sensi e Marcelo Brozovic.

Per quanto riguarda il centrocampista croato, però, c'è il 'rischio' che qualche club decida di pagare la clausola rescissoria che ammonta a sessanta milioni di euro ed è valida solo per l'estero.

Uno dei profili più interessanti finito nel mirino di Giuseppe Marotta sarebbe quello di Gaetano Castrovilli. Il centrocampista della Fiorentina è stato schierato a sorpresa titolare all'esordio stagionale dei viola in campionato contro il Napoli e da allora non è più uscito dal campo.

Dieci le presenze in Serie A e due reti, l'ultima messa a segno contro il Sassuolo nel turno infrasettimanale, decisiva per portare a casa i tre punti. Oltre ad essere prolifico, però, il classe 1997 si è dimostrato fondamentale per l'equilibrio del centrocampo dei gigliati ed ha soffiato il posto a Marco Benassi che lo scorso anno aveva fatto bene nel ruolo.

La trattativa

L'amministratore delegato dell'Inter, Giuseppe Marotta, sta studiando nei dettagli la strategia per mettere le mani su Gaetano Castrovilli, anticipando la concorrenza.

La società nerazzurra è pronta ad intavolare un clamoroso maxi scambio per arrivare alla fumata bianca.

Oltre a parlare di Dalbert Henrique, attualmente in prestito secco alla Fiorentina e in netta crescita rispetto a quanto fatto vedere a Milano, le due società potrebbero discutere anche di Matteo Politano. I viola hanno fatto un tentativo gli ultimi giorni di agosto arrivando ad offrire fino a trenta milioni di euro.

Offerta rispedita al mittente per la mancanza di tempo per trovare un sostituto all'altezza. Per questo a giugno se ne potrebbe discutere, con l'ex Sassuolo e Dalbert che potrebbero trasferirsi a titolo definitivo in Toscana e con Castrovilli pronto a fare il percorso inverso con una valutazione complessiva simile a quella di Barella, tra i quaranta e i cinquanta milioni di euro.