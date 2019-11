Dopo le emozioni del turno infrasettimanale, la Serie A torna protagonista con l'undicesima giornata. Tante le sfide da tenere d'occhio: Roma-Napoli apre i battenti il sabato pomeriggio, seguita da Bologna-Inter e dal derby della Mole tra Torino e Juventus. Il Milan ospita la Lazio nel posticipo della domenica sera, chiude il turno SPAL-Sampdoria nella serata di lunedì.

È quindi interessante osservare tutti i pronostici dedicati, con tanto di analisi di ogni singolo incontro.

Le sfide del sabato

ROMA-NAPOLI (sabato 2 novembre ore 15.00): Roma reduce dal poker rifilato all'Udinese che ha migliorato l'umore della truppa guidata da Paulo Fonseca; sensazioni opposte in casa Napoli, dove è ancora fresca la rabbia per il mancato rigore concesso dall'arbitro Giacomelli contro l'Atalanta: gli uomini di Ancelotti cercano una vittoria che in campionato manca da due partite ed è difficile credere ad un nuovo passo falso.

Gli azzurri vorranno far valere il maggiore tasso tecnico in una sfida sulla carta equilibrata. Pronostico: X2 (quota 1.45)

BOLOGNA-INTER (sabato ore 18.00): La sofferta vittoria sul campo di Brescia è stata ossigeno puro per l'Inter, sempre più lanciata nelle zone altissime della classifica e impegnata in una lotta punto a punto con la Juventus. La trasferta di Bologna non sarà, però, semplice da portare a casa: i ragazzi di Mihajlovic hanno dimostrato più volte di voler giocare per il loro allenatore, alle prese con un periodo delicatissimo della sua vita.

Il fattore campo potrebbe regalare ai felsinei quella spinta in più per strappare quantomeno un punto, pur consapevoli che la rosa nerazzurra è superiore. Pronostico: X2 + over 1,5 (quota 1,63)

TORINO-JUVENTUS (sabato ore 20.45): Il derby della Mole resta sempre una delle partite più sentite dell'intero torneo: una città che si divide a metà, due tifoserie contrapposte ma un solo obiettivo, vincere.

La scorsa stagione fu decisivo un rigore segnato da Cristiano Ronaldo ed anche quest'anno si prospetta un match tirato e con poche reti: Juventus ovviamente con i favori del pronostico. Pronostico: X2 + Multigoal 1-3 (1,75)

Le partite di domenica e lunedì

ATALANTA-CAGLIARI (ore 12.30): L'Atalanta - lo dice la classifica - è la terza forza del campionato: entusiasmo a mille in quel di Bergamo per un'altra annata che rischia di rivelarsi storica.

Occhio al Cagliari, avversario storicamente difficile da affrontare: a maggior ragione quest'anno dopo un mercato coi fiocchi dei rossoblu, rinforzatisi con Giovanni Simeone e Radja Nainggolan tra gli altri. Le velleità europee dei sardi si scontrano con la voglia di diventare grande della 'Dea': gara dall'equilibrio assicurato che potrebbe essere decisa da un lampo di uno dei singoli. Pronostico: 1X + Multigoal 1-3 (quota 2,10)

GENOA-UDINESE (ore 15.00): Acque agitate all'Udinese: Igor Tudor è stato appena esonerato e la situazione - undici goal subiti nelle ultime due partite - è tutt'altro che rosea.

Fiducia riacquistata invece dal Genoa grazie alla cura Thiago Motta: una vittoria e una sconfitta di misura all'Allianz Stadium contro la Juventus, capace di spuntarla soltanto con un calcio di rigore in pieno recupero. I liguri vorranno dare continuità a queste sensazioni positive contro degli avversari in chiara difficoltà. Pronostico: 1 (quota 1,95)

LECCE-SASSUOLO (ore 15.00): Salentini col dente avvelenato dall'ultimo pareggio maturato allo scadere con la Sampdoria: immediata opportunità di riscatto davanti ai propri tifosi al cospetto di un Sassuolo che in trasferta ha vinto solo una volta. Per il Lecce finora un solo punto in casa, ottenuto contro la Juventus. Pronostico: X2 (quota 1,40)

VERONA-BRESCIA (ore 15.00): Il Verona è una delle squadre rivelazione con i suoi dodici punti, cinque in più di un Brescia che gioca bene ma ottiene davvero poco. Sfida tra due neopromosse in cui non dovrebbero mancare i goal, sia da una parte che dall'altra. Pronostico: Goal (quota 1,83)

FIORENTINA-PARMA (ore 18.00): Dopo un avvio faticoso la Fiorentina sembra aver trovato il ritmo giusto: la squalifica di Ribery non si è fatta sentire a Reggio Emilia col Sassuolo, contro cui è arrivato un successo d'oro. Passo indietro per il Parma col Verona, dopo l'insperato pari a San Siro con l'Inter: ducali sconfitti dal Verona al 'Tardini' e poco lucidi in zona goal. Pronostico: 1X + Multigoal 1-4 (quota 1,43)

MILAN-LAZIO (ore 20.45): Serenità parzialmente riconquistata al Milan, alla luce della vittoria sulla SPAL che ha interrotto il digiuno: primi tre punti sulla panchina rossonera per Stefano Pioli che sfiderà il suo passato biancoceleste. Lazio trascinata fin qui da bomber Immobile - dodici reti e primo posto nella classifica marcatori - che farà di tutto pur di incrementare il proprio bottino. Pronostico: Immobile Marcatore Sì (quota 2,50)

SPAL-SAMPDORIA (lunedì 4 novembre ore 20.45): Match dall'elevata importanza per la lotta salvezza che ha risucchiato anche i blucerchiati, cui la cura Ranieri non ha ancora portato alcuna vittoria. Occhio al rendimento pessimo delle due difese che potrebbe regalarci una quota di tutto rispetto. Pronostico: Goal (quota 1,73)