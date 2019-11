La partita tra la Juventus e il Milan è ancora oggetto di discussione per i vari media anche perché il campionato è fermo a causa della pausa per le nazionali. Domenica sera la squadra di Maurizio Sarri è sembrata un po' stanza ma nonostante questo ha conquistato i tre punti. I cambi del tecnico toscano sono stati decisivi e hanno portato una vittoria molto preziosa. Riccardo Trevisani ha parlato proprio di quanto sta facendo l'allenatore ex Chelsea: "Sarri è diventato nettamente l'allenatore della Juve, ha fatto una cosa da fuoriclasse", ha spiegato il giornalista a Radio24.

Infatti, a Maurizio Sarri va attribuito il merito di aver sostituito Cristiano Ronaldo per fare spazio a Paulo Dybala. Questa scelta ha ovviamente ripagato il tecnico visto che il numero 10 juventino ha siglato la rete che ha permesso alla Juventus di vincere.

Trevisani: 'Non è facile fare la rivoluzione sarriana'

In questi mesi, Maurizio Sarri sta cercando di regalare un gioco diverso alla Juve. Il tecnico, però, deve apportare i suoi cambiamenti in modo graduale.

Riccardo Trevisani, giornalista di Sky Sport, ha parlato proprio delle modifiche che ha dovuto fare l'ex allenatore del Chelsea: "Non si possono cambiare in quattro mesi cento anni di storia della Juve", ha dichiarato il commentatore che poi ha aggiunto che non è assolutamente facile fare una rivoluzione sarriana, in una Juve che negli ultimi otto anni ha proposto un calcio differente. Inoltre, Riccardo Trevisani ha elogiato il coraggio di Maurizio Sarri che domenica sera ha sostituito Cristiano Ronaldo per fare spazio a Paulo Dybala. Il commentatore ha sottolineato che durante la partita questo cambio pareva scontato: "Vista la brutta gara, quando si è alzato Dybala sembrava normale l'uscita di Cristiano".

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Juventus Serie A

Questa mossa per il giornalista di Sky Sport, è stata una mossa vincente che ha garantito a Sarri di diventare l'allenatore della Juve con un colpo da fuoriclasse.

Intanto Sarri e la Juve si riposeranno fino a giovedì

Maurizio Sarri, nelle ultime ore, ha incassato i complimenti per la mossa vincente fatta nella sfida tra la Juventus e il Milan di sostituire uno spento CR7 per far entrare l'uomo che poi ha deciso il match ovvero Paulo Dybala.

Adesso il tecnico juventino avrà qualche giorno per riposarsi visto che la squadra bianconera non si allenerà fino a giovedì pomeriggio. Infatti, Sarri ha concesso alcuni giorni di relax alla Juve anche perché ben 14 giocatori sono in giro per il mondo con le rispettive nazionali. Giovedì alla ripresa degli allenamenti, la squadra lavorerà con un gruppo molto ristretto perciò la preparazione in vista della sfida contro l'Atalanta comincerà solo nel corso della prossima settimana quando rientreranno i primi nazionali.