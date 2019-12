Girone di andata concluso nel migliore dei modi per il Crotone di Giovanni Stroppa. La formazione rossoblu, dopo un periodo di scarsi risultati, è riuscita ad ottenere tre vittorie convincenti nelle ultime tre gare del girone. Per il Crotone, il mese di dicembre, si conclude con un terzo posto in classifica con trentuno punti. La pausa invernale di campionato permetterà alla società calabrese di concentrarsi sulla campagna di riparazione per riuscire a migliorare o per lo meno completare la rosa.

Il Calciomercato, però, permetterà anche di mandare a giocare altrove quei calciatori che fino a questo momento hanno visto poco il rettangolo verde, trovando maggiore spazio in una nuoca squadra.

Cuomo e Vido, uomini mercato

Nelle ultime ore i rumors di mercato rossoblu si sono soffermati su due elementi che potrebbero essere a breve interessati da trattative. Si tratta del giovane difensore Giuseppe Cuomo, talento cresciuto nel settore Primavera del Crotone e dell'attaccante Luca Vido, giunto in estate in prestito dall'Atalanta dopo aver disputato nel precedente torneo una stagione di alto profilo con il Perugia.

Per il primo radiomercato ha aperto ad un possibile ritorno in Serie C, con la maglia del Cesena di Francesco Modesto, tecnico interessato alle prestazioni del ragazzo. Lo status di "titolare" della difesa rossoblu acquisito dallo stesso Giuseppe Cuomo nelle ultime due giornate di campionato rende comunque difficile la conclusione della trattativa, con il calciatore che potrebbe decidere di proseguire a la sua avventura a Crotone giocandosi le sue carte. Per Luca Vido, invece, a breve si potrebbe registrare una proposta dal Pescara, formazione in cerca di rinforzi nel reparto avanzato. L'ex Perugia non ha entusiasmato in questa prima parte di stagione e un rilancio in una nuova piazza rappresenta più che una semplice ipotesi.

Crotone, porte girevoli

Tra i profili che si aggiungeranno da qui a breve alla lista dei partenti in casa Crotone potrebbero esserci anche gli esterni Jeremy Petris, attualmente fuori rosa, e il compagno di reparto Jean Lambert Evan's, impiegato solamente in un'occasione in Coppa Italia.

Entrambe i calciatori sono giunti in estate dopo essere stati acquistati dal Gozzano a titolo definitivo. Tra i possibili partenti ci sarebbe anche il giovane centrale difensivo Gabriele Bellodi che solamente nell'ultima vittoriosa gara (3-0) contro il Trapani, è riuscito ad effettuare il suo debutto ufficiale in campionato. Una fase di contrattazioni dunque tutta in divenire in casa rossoblu, con eventuali innesti che risultano subordinati alle uscite.