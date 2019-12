Non si ferma nemmeno durante le feste il campionato di Serie B, con le squadre pronte ad affrontare il "Boxing Day" del 26 dicembre e poi al turno del 29, il tutto prima di affidarsi alla pausa invernale, con le società che inizieranno a lavorare in sede di mercato di riparazione.

Tra le squadre che potrebbero sfruttare questa finestra di contrattazioni potrebbe esserci il Crotone del presidente Gianni Vrenna. La squadra rossoblu in questi ultimi mesi ha dovuto affrontare una serie interminabile di infortuni che l'hanno portata a disputare match importanti con una rosa ridotta ai minimi termini.

Per concedere maggiori scelte al tecnico rossoblu Giovanni Stroppa la società potrebbe effettuare alcuni innesti mirati all'interno della rosa, tutti ovviamente subordinati ad eventuali uscite.

Varone, idea per il centrocampo

Per rinforzare la squadra secondo le ultime indiscrezioni i rossoblu avrebbero messo sotto osservazione il centrocampista Ivan Varone, calciatore in forza alla Reggiana, squadra nella quale in breve tempo è diventato uno degli elementi maggiormente identificativi. Un calciatore moderno, capace di abbinare la fisicità alle geometrie di gioco facendosi trovare pronto anche davanti alla porta.

Per lui fino a questo momento del campionato di terza serie sono state diciotto le presenze, arricchite da ben sette reti. Un valore aggiunto per il centrocampo, un tassello che risulterebbe veramente utile a una squadra che punta molto sul reparto di metà campo, come il Crotone in questo torneo.

Sul calciatore ci sarebbe anche da registrare l'interesse da parte della Salernitana del tecnico Gian Piero Ventura.

Concorrenza dalla Serie A

A svolgere però un ruolo decisivo potrebbe però essere il Parma, squadra che già in passato ha seguito Ivan Varone e che potrebbe contare sul maggiore fascino garantito dalla disputa del massimo torneo. Non è comunque da escludere un possibile acquisto da parte dei gialloblu, magari con una cessione in prestito fino al termine della stagione ad un club cadetto.

Alla Reggiana il centrocampista ha dimostrato di essersi ambientato nel migliore dei modi e una sua partenza rappresenterebbe un problema non da poco per il club, che in questo senso non avrebbe intenzione di privarsi di un suo calciatore già a metà stagione. In passato Ivan Varone ha collezionato anche diverse presenze con le maglie di Cosenza, Ternana e Carrarese: l'elemento classe 1992 può quindi contare su una buona esperienza pregressa.

Il Crotone osserva, la Salernitana segue con attenzione, ma il Parma potrebbe riuscire a convincere il centrocampista: l'epilogo di questa vicenda sarà noto solo nelle prossime settimane.