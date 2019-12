La Juventus in questo inizio di stagione sta evidentemente riscontrando problemi d'equilibrio dovuti al cambio di mentalità e di gioco promosso dal nuovo tecnico bianconero Maurizio Sarri. I bianconeri infatti, rispetto alla scorsa stagione, stanno evidentemente promuovendo un gioco offensivo che favorisce il settore avanzato. Non solo Cristiano Ronaldo, in questa stagione si stanno mettendo in evidenza Gonzalo Higuain e soprattutto Paulo Dybala. Il 10 bianconero sembra aver effettuato il definitivo salto di qualità e si è dimostrato spesso decisivo in questa stagione, anche in Champions League.

Proprio per questo la dirigenza avrebbe già avviato delle trattative sul rinnovo ed adeguamento del contratto del giocatore argentino, che scade a giugno 2022. Guadagna circa 7,5 milioni di euro più bonus che lo portano ad essere uno dei primi tre giocatori più pagati della rosa bianconera, dietro solo a Cristiano Ronaldo e De Ligt. Come scrive La Stampa però, resta da risolvere uno dei principali problemi associati alla sua intesa contrattuale, i diritti d'immagine.

Juve, si tratta per il rinnovo di Dybala

Come conferma 'La Stampa', la Juventus vuole ripartire dal suo numero dieci e vuole evidentemente costruire i suoi successi avendo come riferimento il nazionale argentino.

Come è noto infatti i bianconeri sono attenti ai risultati sportivi ma anche quelli commerciali ed in questo senso il 10 bianconero si sposa a pieno nelle strategie di marketing della Juventus. E' infatti uno dei giocatori più seguiti sui social, inoltre il suo sponsor sportivo è l' Adidas, che è poi anche quello della società bianconera. Rappresenta quindi il perfetto testimonial per le campagne pubblicitarie della società bianconera. Come scrive il giornale torinese però, ci sarebbero dei problemi d'intesa sul rinnovo di contratto. Il motivo principale sono i diritti d'immagine, che sono gestiti da una società esterna alla Juventus. Sullo stipendio annuale da versare al giocatore argentino non ci sarebbero problemi, anche perché i bianconeri hanno dimostrato di poter pagare tranquillamente stipendi pesanti (basti guardare quello percepito da Cristiano Ronaldo, che supera abbondantemente i 20 milioni di euro a stagione).

I rinnovi di contratto alla Juventus

A proposito di rinnovo di contratto, la Juventus starebbe anche definendo quello del centrocampista francese Matuidi, in scadenza a giugno 2020 ma sul quale i bianconeri vantano la possibilità di esercitare il rinnovo di un ulteriore anno in maniera unilaterale. Secondo le ultime indiscrezioni la dirigenza bianconera potrebbe offrire un nuovo contratto fino a giugno 2022 mantenendo lo stesso stipendio attuale, circa 3,5 milioni di euro a stagione.