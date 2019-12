Uno dei giocatori che potrebbe caratterizzare le prossime sessioni di Calciomercato è Dries Mertens. L'attaccante belga è in scadenza di contratto con il Napoli e il rinnovo sembra essere tutt'altro che una formalità. Il momento che sta attraversando il club partenopeo, inoltre, non aiuterebbe. La mancata qualificazione alla prossima edizione della Champions League potrebbe incidere non poco sulla scelta del secondo miglior marcatore della storia degli azzurri. Non mancano i club interessati a lui: su tutti ci sarebbero Inter e Borussia Dortmund, con i nerazzurri in pole position.

Inter su Mertens

L'Inter è uno dei club maggiormente interessati a Dries Mertens. L'attaccante belga è in scadenza di contratto con il Napoli e l'intesa per il rinnovo non sembra vicina. Anzi, stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, il giocatore avrebbe rifiutato l'ultima proposta del club di Aurelio De Laurentiis. Offerta comunque importante visto che è stato messo sul piatto un contratto biennale, fino a giugno 2022, a quattro milioni di euro a stagione più una ricca commissione al momento della firma.

I nerazzurri avrebbero voluto anticipare l'approdo di Mertens a Milano ma il Napoli non è disposto a privarsene a stagione in corso se non in cambio di un ricco indennizzo. Per questo motivo tutto è rinviato a giugno, quando il club meneghino potrà ingaggiarlo a costo zero con un'operazione simile a quella realizzata con Diego Godin la scorsa estate. L'attaccante belga potrebbe sostituire all'interno della rosa Alexis Sanchez, la cui stagione è stata condizionata fino ad ora da un grave infortunio subito ad ottobre con la nazionale cilena.

Da battere c'è la concorrenza del Borussia Dortmund, ma l'Inter potrebbe mettere sul piatto un ricco ingaggio che dovrebbe aggirarsi intorno ai cinque milioni di euro a stagione, bonus compresi.

Scambio con il Napoli

Inter e Napoli che nelle ultime ore hanno intensificato i contatti per un'operazione separata da quella che potrebbe portare Mertens a Milano la prossima estate.

I due club, infatti, avrebbero intavolato uno scambio di prestiti tra attaccanti. In nerazzurro finirebbe Fernando Llorente, che andrebbe a ricoprire il ruolo di vice Lukaku, tornando a lavorare con Antonio Conte che lo aveva allenato già ai tempi della Juventus. All'ombra del Vesuvio, invece, sbarcherebbe Matteo Politano, che si sposerebbe a pieno con il 4-3-3 di Gennaro Gattuso e che all'Inter non sta trovando moltissimo spazio. Anche nell'ultima gara contro il Genoa è rimasto in panchina per tutti i novanta minuti, nonostante l'assenza contemporanea di Lautaro Martinez per squalifica e di Alexis Sanchez per infortunio.