Le pagelle di Juventus-Lazio, finale di Supercoppa, riservano voti alti e bassi in entrambe le formazioni.

A vincere il trofeo è stata la formazione di Simone Inzaghi, vittoriosa per 3-1. La Lazio ha giocato un ottimo primo tempo e si è portata in vantaggio con Luis Alberto, che da pochi passi ha freddato Szczesny. Una Juventus troppo flemmatica nella costruzione del gioco è riuscita comunque a trovare il pareggio prima del riposo: fiammata di Ronaldo, tiro respinto proprio sui piedi di Dybala che ha insaccato a porta vuota.

Nella ripresa la sfida è equilibrata ma a deciderla è un gol di Lulic, che sfrutta al meglio un cross di Lazzari dalla destra e al volo insacca. Nel recupero la rete di Cataldi che consegna la Supercoppa ai biancocelesti.

Le pagelle della Juventus

Szczesny 6: assolutamente incolpevole sui gol subiti.

De Sciglio 5: Lulic lo porta a spasso in occasione del gol, non è un caso che nella ripresa Sarri lo tolga dal campo. Dal 56' Cuadrado 5.5: non riesce a fare granché meglio del compagno.

Bonucci 6: i gol subiti nascono dalle corsie esterne, lui fa quello che può.

Demiral 6: come il compagno di reparto tiene botta su Immobile, i pericoli vengono da altre parti.

Alex Sandro 5: male, perchè in fase difensiva concede davvero troppo spazio ai biancocelesti.

Bentancur 5.5: ci mette un po' di tempo ma poi riesce a trovare la giusta posizione in campo. Comunque travolto dai biancocelesti, si prende un rosso nel recupero.

Pjanic 5.5: ben pressato, ha poco tempo per pensare. Appannato.

Matuidi 5.5: fa davvero tanta fatica, sbaglia parecchio anche in fase di impostazione. Dal 75' Douglas Costa ng: in un quarto d'ora non poteva fare miracoli.

Dybala 6: segna il gol del pareggio, ma da lui era lecito attendersi di più.

Higuain 5.5: ha pochi sbocchi per concludere, deve fare tanto lavoro in fase di copertura. Giusto cambio. Dal 65' Ramsey 5.5: pochi spunti, si vede che non vive un gran momento di forma.

Ronaldo 7: nella Juventus è il giocatore più vivo e con più fame di vittoria. Una prova da trascinatore ma i compagni non lo seguono.

I voti biancocelesti

Strakosha 6: attento quando viene chiamato in causa.

Luiz Felipe 6: giocatore che sta crescendo sempre di più.

Acerbi 6.5: in difesa sbaglia davvero pochissimo, impeccabile sul gioco aereo.

Radu 6: con l'esperienza riesce a sbrogliare le azioni più complicate.

Lazzari 6.5: tanto lavoro sulla fascia destra, suo il cross che porta al gol di Lulic.

Milinkovic-Savic 6.5: qualche giocata di qualità, ma anche la capacità di saper soffrire in fase difensiva.

Leiva 5.5: tanto lavoro sporco in mezzo al campo. Dal 63' Cataldi 6.5: sostanzioso, bada sempre al sodo. E segna il gol dell'1-3 con una punizione magistrale.

Luis Alberto 7: semplicemente il migliore della Lazio per qualità e quantità.

Segna, corre, imposta ed è sempre pericoloso. Dal 66' Parolo 6: offre sicuramente maggior contenimento rispetto al compagno.

Lulic 7: partita perfetta, il primo gol nasce da una sua azione, il secondo lo segna direttamente lui.

Correa 6.5: è sempre nel vivo del gioco, si prende la responsabilità di giocare tanti palloni.

Immobile 6: sufficienza di stima, ingabbiato dai centrali bianconeri. Si è battuto con coraggio. Dal 81' Caicedo ng: come al solito grande corsa e impegno.