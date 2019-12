Continuano ad arrivare notizie molto interessanti per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. Le ultime news si concentrano su Federico Bernardeschi, uno dei giocatori bianconeri che ha deluso di più in questa prima parte della stagione. L'ex calciatore della Fiorentina, infatti, non è ancora riuscito a fornire un rendimento soddisfacente e sta faticando non poco a compiere il definitivo salto di qualità con la maglia della Juventus. Il fantasista numero 33 è stato protagonista di prestazioni notevolmente altalenanti, tanto che spesso è stato bersaglio dei fischi dei tifosi bianconeri.

Maurizio Sarri ha sottolineato la sua abitudine a tenere troppo la palla e ha aggiunto che a Bernardeschi mancherebbe un po' di visione di gioco. Nel prossimo match contro la Sampdoria dovrebbe partire titolare, ma se dovesse fallire ancora, per lui potrebbero aprirsi le porte della cessione già nella prossima sessione di calciomercato invernale. Su di lui sarebbe molto forte l'interesse del Barcellona e del Paris Saint Germain, ma nelle ultime ore si sarebbe aggiunta anche un'altra squadra.

Mercato Juventus, ci sarebbe anche il Chelsea su Federico Bernardeschi

Stando alle ultime notizie trapelate, il Chelsea starebbe pensando seriamente a Federico Bernardeschi.

La squadra di Frankie Lampard ha perso quattro delle ultime cinque partite in campionato e starebbe già lavorando per la prossima sessione di calciomercato invernale. Lampard avrebbe chiesto alla dirigenza un attaccante esterno di qualità e Bernardeschi potrebbe essere l'uomo ideale per le sue caratteristiche tecniche. Il giocatore bianconero potrebbe ritrovare se stesso a Londra, dove avrebbe anche la possibilità di giocare con più continuità, fatto molto importante soprattutto in vista dei prossimi Europei, che si disputeranno a giugno.

Il Chelsea, comunque, starebbe seguendo con grande attenzione anche Jadon Sancho, stella del Borussia Dortmund e Lorenzo Insigne, il quale potrebbe lasciare Napoli già nella prossima sessione di calciomercato invernale, visti i cattivi rapporti con il numero uno del club partenopeo, Aurelio De Laurentiis. Si attendono ulteriori sviluppi di mercato nelle prossime settimane. Per quanto riguarda il fronte cessioni, invece, per Mario Mandzukic, ormai fuori squadra, potrebbero aprirsi le porte della cessione in Cina.

Nell'Estremo Oriente, infatti, ci sarebbero alcuni club interessati alle prestazioni dell'attaccante croato e sarebbero pronti a ricoprirlo d'oro, offrendo dei lauti ingaggi. Un altro possibile partente è Emre Can, il quale non ha ancora digerito l'esclusione dalla lista Champions.