Uno dei sogni del Calciomercato della Juventus per gennaio starebbe andando in frantumi. Il ritorno di Paul Pogba sarebbe sempre più difficile. Il giocatore francese, fuori per infortunio da settembre, è uno dei nomi che rimbalza ormai da mesi negli ambienti del mercato. Negli ultimi giorni in molti si sono interrogati sul suo futuro, anche a causa di qualche suo comportamento fuori dal campo che avrebbe potuto incrinare ancora di più il rapporto con lo United. Ma, secondo le ultime indiscrezioni, pare che, almeno a gennaio, non si muoverà da Manchester.

Pogba infatti si è infortunato qualche tempo fa e, nonostante i miglioramenti della sua condizione fisica, non è stato impiegato nemmeno l’ultimo fine settimana. Il problema è che in un video è stato ritratto mentre ballava senza alcun fastidio fisico al matrimonio del fratello svoltosi venerdì scorso. Insomma, in molti si sono chiesti se davvero il giocatore non scende in campo per gli acciacchi, oppure se il suo non utilizzo è dovuto ai continui rumors di calciomercato.

Il francese dovrebbe restare allo United a gennaio

A fare chiarezza è oggi il Daily Mail attraverso il suo sito online, con una notizia che manda in frantumi i sogni del calciomercato della Juventus.

Il Manchester United avrebbe, infatti, deciso di bloccare una eventuale partenza di Pogba a gennaio. I dirigenti dei Diavoli Rossi non vogliono privarsi della loro stella a stagione in corso e quindi rimanderebbero ogni eventuale discorso di trasferimento a giugno, quando l’addio sembra molto probabile. Il perché è legato al suo contratto.

Pogba ha un accordo che lo lega alla squadra di Manchester ancora per 18 mesi, quindi fino all’estate del 2020. Il transalpino ha già fatto sapere al club, attraverso il suo potente agente Mino Raiola, di non voler rinnovare l’intesa.

Davvero te la sei persa? Clicca il bottone sotto per rimanere aggiornato sulle news che non puoi perdere, non appena succedono. Juventus Calciomercato

Alcuni tentativi di approccio ci sono stati, ma sono sempre andati falliti. La volontà del giocatore è chiara, lo United lo sa e sa anche che dovrà cederlo durante la prossima estate per non vederlo andare in scadenza. L’addio a parametro zero sarebbe una grave tegola per il bilancio, visto che il campione del mondo è stato pagato oltre 100 milioni ai bianconeri.

Pogba a gennaio non parte, la possibile sfida tra Juventus e Real Madrid rimandata a giugno

Tutto rimandato quindi per la Juventus che da mesi è pronta a sferrare l’attacco finale per far tornare a Torino il suo ex giocatore.

Se venissero confermate le indiscrezioni del Daily Mail, non resterà che aspettare quindi il prossimo giugno per andare all’assalto. Ovviamente Paratici sa che non sarà solo in questa corsa che per durata assomiglia ad una vera e propria maratona. Non sarebbe da escludere un ritorno di fiamma del Barcellona, ma c’è un’altra spagnola che sembra essere l’avversario principe dei Campioni d’Italia. Il Real Madrid, infatti, ha in Pogba il suo obiettivo primario per rinforzare il centrocampo che verrà.

Florentino Perez è disposto ad aprire la borsa per accontentare Zinedine Zidane. Il tecnico conosce bene il suo connazionale e lo ha messo in cima alla lista dei desideri fin dalla scorsa estate. Proprio come i bianconeri, anche i madrileni starebbero pressando da tempo sia sul ragazzo che sul Manchester United per provare a portarlo in Spagna. Così, se a gennaio non se farà nulla, a giugno tutto sarà più semplice perché in fin dei conti sarà l’ultima occasione per i Red Devils di monetizzare. La palla a quel punto passerà a Pogba.

Sarà infatti il calciatore a decidere se accettare le lusinghe della Vecchia Signora o quelle del Real Madrid. II centrocampista è uno dei sogni del calciomercato della Juventus, Sarri non potrà averlo a gennaio, ma da giugno in poi il tormentone ripartirà.