Inter e Juventus è una sfida che potrebbe riguardare non solo il campionato italiano ma anche i tavoli per le trattative di mercato: attualmente le due squadre guidano la classifica della Serie A, distanziate fra loro di un punto, dopo il sorpasso della squadra di Conte nella precedente giornata. A gennaio però entrambe le squadre potrebbero interessarsi allo stesso giocatore: il centrocampista offensivo del Tottenham Eriksen è in scadenza di contratto a giugno 2020 con la società inglese, e non sembrerebbe intenzionato a rinnovare la sua intesa contrattuale, come conferma il noto giornale inglese ''The Telegraph''. Diverso invece il discorso per i difensori belgi Vertonghen e Aldeirweireld, che dovrebbero rimanere al Tottenham rinnovando il loro contratto per diversi anni.

Come dicevamo, Eriksen è un giocatore che ha molto mercato, potrebbe liberarsi a parametro zero a giugno 2020, ma non è detto che possa decidere di lasciare l'Inghilterra già nel calciomercato invernale.

Inter e Juventus sarebbero interessate a Eriksen

Come scrive il The Telegraph, Eriksen dovrebbe lasciare il Tottenham, se non a gennaio, a giugno 2020. Il danese riterrebbe conclusa la sua esperienza professionale nella società inglese ed è pronto ad iniziare una nuova avventura. Piace in Spagna a Barcellona e al Real Madrid, mentre in Italia le due società più interessate sono Inter e Juventus.

Il giocatore però potrebbe decidere di lasciare l'Inghilterra già a gennaio se arrivasse l'offerta giusta. Mediano dotato di molta qualità, farebbe al caso sia dell'Inter che della Juventus: soprattutto la società di Suning è alla ricerca di rinforzi importanti nel Calciomercato invernale per cercare di dare alternative valide all'attuale rosa. Per quanto riguarda la Juventus, è nota l'attenzione della dirigenza bianconera verso i parametri zero, basti vedere il mercato degli ultimi anni con gli arrivi di Emre Can, Rabiot e Ramsey.

Difficile però che il Tottenham possa privarsi di un giocatore importante come Eriksen nel mercato di gennaio, nonostante la possibilità di perderlo a parametro zero a giugno 2020. Solo un'offerta importante potrebbe convincere Mourinho a lasciarlo partire.

Il mercato dei parametri zero

Oltre ad Eriksen, la Juventus starebbe lavorando su altri giocatori con il contratto fino a giugno 2020, il centrocampista offensivo Willian e la punta Pedro del Chelsea piacciono molto alla dirigenza bianconera e a Maurizio Sarri, che li ha già allenati nella sua precedente esperienza in Inghilterra così come è apprezzato Meunier, che però sarebbe vicino al rinnovo di contratto con il Paris Saint Germain.