La Juventus punta ad essere protagonista non solo in Serie A, Coppa Italia e Champions League, ma anche sul mercato. Il recente aumento di capitale da 300 milioni di euro servirà non solo a risanare i conti legati soprattutto agli investimenti effettuati per portare a Torino Cristiano Ronaldo e de Ligt, ma anche per provare a mettere a segno altri importanti colpi nelle prossime sessioni del Calciomercato.

Tra i migliori giocatori di questa prima parte della stagione c'è sicuramente Sandro Tonali che sta confermando il proprio talento anche in Serie A, nonostante il "suo" Brescia si trovi in piena zona retrocessione.

Il centrocampista di Lodi anche contro l'Atalanta è stato uno dei migliori in campo, malgrado la sconfitta per 0-3 subita in casa dalle "Rondinelle". Di conseguenza, il gioiellino del club lombardo pare sia finito nel mirino di Inter e Juventus.

A proposito della società bianconera, il direttore sportivo Fabio Paratici starebbe pensando di presentare un'offerta al presidente Cellino per bloccare già a gennaio Tonali, anticipando così le eventuali mosse interiste.

Juventus: a gennaio potrebbe già arrivare un'offerta per Tonali

La Juventus sarebbe pronta a sfidare l'Inter per Sandro Tonali.

Come riporta Tuttosport, la compagine torinese vorrebbe anticipare gli storici rivali, avanzando una proposta economica al Brescia allo scopo di acquistare il cartellino del centrocampista, lasciandolo però in Lombardia almeno fino alla fine di questa stagione.

Attualmente il giocatore avrebbe una valutazione che si aggirerebbe intorno ai 40 milioni di euro, ma un'eventuale convocazione in nazionale agli Europei 2020 potrebbe farne lievitare ulteriormente il valore di mercato. Qualora la Juventus dovesse contattare il Brescia per mettere le mani su Tonali già da gennaio, sarebbe confronto aperto con l'Inter non solo sul campo ma anche sul mercato di gennaio.

Inoltre il club di Agnelli starebbe seguendo con attenzione un altro promettente calciatore delle "Rondinelle". Si tratta di Andrea Cistana, difensore classe 1997 che poche settimane fa è stato anche convocato dall'Italia del commissario tecnico Roberto Mancini.

Juventus: si profila un altro duello con l'Inter per Chiesa

Qualora queste indiscrezioni di mercato fossero confermate, sarebbe chiaro l'obiettivo della Juventus di "italianizzare" maggiormente la sua rosa puntando su giovani di belle speranze come Tonali e Cistana. Nel frattempo, la società piemontese non avrebbe affatto perso di vista Federico Chiesa, attaccante della Fiorentina.

Il figlio d'arte sembra ormai destinato a lasciare Firenze nella prossima stagione e, come potrebbe accadere per Tonali, anche in questo caso potrebbe esserci un testa a testa con l'Inter. Il club del Gruppo Suning nella scorsa sessione estiva del mercato ha già effettuato degli investimenti importanti per giovani italiani come Barella e Sensi, e sembra intenzionato a proseguire su questa strada anche per il prossimo anno.