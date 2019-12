Continuano ad arrivare notizie molto importanti per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. Le ultime indiscrezioni si concentrano su Christian Eriksen, talentuoso centrocampista che milita nelle fila del Tottenham. Il forte giocatore danese non avrebbe intenzione di rinnovare il contratto che lo lega agli "Spurs" e che scadrà a giugno dell'anno prossimo. La Juventus segue con grandissima attenzione la situazione e sarebbe pronta ad intervenire già nella prossima sessione di calciomercato invernale.

Come riporta il noto quotidiano britannico "The Telegraph", il nuovo allenatore del Tottenham, José Mourinho, non avrebbe intenzione di puntare su Eriksen per il futuro. La Juventus si starebbe già muovendo per anticipare la concorrenza a gennaio. Maurizio Sarri, infatti, utilizza molto spesso il modulo con il trequartista e né Aaron Ramsey né Federico Bernardeschi hanno finora convinto. Il centrocampista danese potrebbe rivelarsi l'uomo giusto per gli equilibri tattici di Maurizio Sarri.

Mercato Juventus, possibile colpo Eriksen già a gennaio

Non sarà facile, però, per la Juventus, acquistare Eriksen a gennaio.

Su di lui, infatti, è molto forte la concorrenza dell'Inter di Marotta, che vorrebbe fare l'ennesimo sgarbo al collega bianconero Fabio Paratici. Attenzione anche al Real Madrid; il tecnico delle "merengues", Zinedine Zidane, apprezza moltissimo il giocatore danese, suo pupillo da sempre. Florentino Perez, però, sembra intenzionato a tentare l'acquisto a parametro zero nella prossima sessione di calciomercato estivo. Si attendono ulteriori sviluppi nelle prossime settimane.

Intanto, stando alle indiscrezioni provenienti dalla Spagna, la Juventus starebbe monitorando la situazione di Virgil Van Dijk, fortissimo difensore olandese che è arrivato secondo all'ultima edizione del Pallone d'Oro (vinta per la sesta volta da Lionel Messi).

Il centrale del Liverpool, connazionale di De Ligt, è al momento il più forte giocatore al mondo nel suo ruolo e non ha ancora rinnovato il contratto con il club britannico. Per lui, comunque, servirebbe una cifra vicina ai cento milioni di euro. Un altro nome molto caldo è quello di Dejan Kulusevski, centrocampista offensivo classe 2000 di proprietà dell'Atalanta, ma attualmente in forza al Parma. Il giovanissimo svedese sta disputando un grande campionato e su di lui sono piombate Juventus ed Inter.

Sia il club bianconero che quello nerazzurro starebbero tentando di acquistarlo a gennaio, ma il Parma starebbe facendo di tutto per tenerlo fino al termine della stagione, non volendo privarsi di un giocatore così importante.