L'arrivo di Zlatan Ibrahimovic, che si unirà alla squadra rossonera nei prossimi giorni, potrebbe rivoluzionare l'intera rosa rossonera, ma soprattutto l'attacco in cui, secondo 'Il Corriere della Sera' (via Milan news), la priorità al momento è la situazione di Piatek. I rossoneri sarebbero anche disposti a mandare il giocatore in prestito. In Italia, la Fiorentina, che sta lavorando per cercare di riportare l'ex attaccante del Milan Cutrone in serie A, ha chiesto informazioni su Piatek, ma il Milan preferirebbe venderlo in Germania.

Qualora dovesse concretizzarsi la cessione del polacco, Maldini e Boban, che scommettono ancora fortemente su Leao, valuteranno se acquistare o meno un vice-Ibrahimovic. E un nome che potrebbe presto diventare molto caldo è quello di Andrea Petagna, attaccante della Spal ed ex Milan, il quale ha diversi ammiratori. Uno dei club interessati è, ad esempio, la Fiorentina. L'interesse dei viola sarebbe forte, tanto che il procuratore del giocatore Giuseppe Riso, è stato convocato a Firenze dalla dirigenza del club.

Il Milan, nel frattempo, starebbe osservando la situazione e agirebbe nell'ombra, poichè prima di presentare offerte ufficiali, i rossoneri dovranno occuparsi della situazione di Piatek, la cui esperienza a Milano sembra aver raggiunto i titoli di coda dopo il ritorno di Ibra.

Con Ibra il futuro di Suso sarebbe a rischio

L'arrivo di Zlatan Ibrahimovic rischia di modificare l'attuale assetto tattico di Stefano Pioli al Milan. La punta che dovrà giocare a fianco del campione svedese, deve avere caratteristiche molto specifiche: corsa e resistenza. Non esattamente i punti di forza dello spagnolo Suso, che ora rischia seriamente di perdere il suo ruolo di titolare nell'undici rossonero. Suso di certo non ha di certo fatto registrare un buon rendimento durante la prima metà della stagione, avendo messo a segno un solo gol contro la SPAL e solo due assist nelle sue 15 apparizioni.

Certamente, questo rendimento, non invoglia la dirigenza rossonera a proporre un rinnovo contrattuale, soprattutto vista la richiesta di Suso di un aumento dell'ingaggio.

Il Paris Saint Germain insiste per avere Paquetà

Il Paris Saint-Germain è ancora interessato all'idea di acquistare il centrocampista del Milan Lucas Paquetà a gennaio, secondo quanto riportato da 'MIlannews.it'. Nei giorni scorsi Paquetà è stato fortemente collegato ad un trasferimento al PSG, non essendo riuscito ad affermarsi al Milan dal suo arrivo. Fabrizio Romano ha affermato che Paquetà non si opporrebbe al trasferimento, con i rossoneri che hanno fissato un prezzo richiesto di 35 milioni di euro, Secondo 'La Repubblica' - come citato da 'MilanNews.it' - ​​Leonardo sta continuando a premere per l'acquisto di Paquetà, dopo che lo stesso dirigente è stato tra gli artefici del suo approdo in rossonero.

Tuttavia il Milan continua a chiedere almeno 30 milioni di euro per vendere il giovane centrocampista il mese prossimo.