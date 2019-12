Arrivano importanti indiscrezioni per quanto riguarda il calciomercato della Juventus. Il club bianconero, infatti, vorrebbe rinforzare il centrocampo nella prossima sessione invernale ed estiva. Il reparto mediano ha mostrato numerose lacune in questa prima parte di stagione, soprattutto nell'unica sconfitta subita contro la Lazio. La Juventus ha evidenziato di essere forse troppo dipendente da Miralem Pjanic, calciatore centrale per il gioco che vorrebbe esprimere il tecnico bianconero Maurizio Sarri.

I principali obiettivi della Juve sarebbero Leandro Paredes per gennaio e Paul Pogba per l'estate. Il centrocampista sudamericano piacerebbe moltissimo al direttore sportivo Fabio Paratici, mente il campione del mondo francese sarebbe veramente un grandissimo colpo per la Juventus. Occorre comunque ricordare che la mediana bianconera è stata troppo indebolita dai vari infortuni. Sami Khedira, titolare nella prima parte della stagione, starà fuori almeno altri due mesi. Aaron Ramsey ha problemi muscolari e non si è ancora ambientato completamente a Torino. Emre Can sembra ormai pensare ad un futuro lontano da Torino, mentre Adrien Rabiot ha difficoltà fisiche e di ambientamento palesi.

Mercato Juventus, possibile rivoluzione a centrocampo con Paredes e Pogba

Emre Can, come appena accennato, potrebbe lasciare la Juventus nella prossima sessione di Calciomercato invernale. Lo stesso Maurizio Sarri ha sottolineato come il centrocampista tedesco non si sia mai ripreso mentalmente dall'esclusione dalla lista della Champions League. L'ex giocatore del Liverpool potrebbe essere scambiato dalla Juventus proprio con Leandro Paredes del Paris Saint Germain. Anche il centrocampista sudamericano, infatti, è molto scontento a Parigi e vorrebbe giocare con più continuità.

Il club parigino, però, dovrebbe aggiungere un conguaglio economico alla Juventus, dal momento che la società bianconera valuta circa 35 milioni di euro Emre Can, mentre il prezzo del cartellino di Paredes è di circa 25 milioni di euro. Si attendono ulteriori sviluppi di mercato nelle prossime settimane. Il primo obiettivo per la prossima sessione di calciomercato estivo sarebbe invece Paul Pogba. Il centrocampista francese è rimasto legatissimo all'ambiente bianconero e non è riuscito mai ad esprimersi totalmente a Manchester.

Il prezzo del suo cartellino si aggira tra gli 80 e i 90 milioni di euro e lo United non avrebbe alcuna intenzione di fare sconti per un atleta del suo valore. La Juventus avrebbe già preso dei contatti sia con la dirigenza del club inglese che con gli agenti del giocatore.