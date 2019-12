La Juventus potrebbe essere una delle principali protagoniste del Calciomercato invernale: soprattutto in tema cessioni, la dirigenza bianconera potrebbe effettuare importanti trattative che potrebbero servire per snellire la rosa ed alleggerire soprattutto il bilancio. La cessione di Mandzukic all'Al-Duhail ha permesso ai bianconeri di incassare circa 5 milioni di euro ma sopratutto di liberarsi di un ingaggio pesante di 5,5 milioni a stagione fino al 2021. Si attendono novità anche sulle eventuali partenze di Rugani, Emre Can a titolo definitivo e Perin e Pjaca in prestito.

In tema arrivi si lavora soprattutto in previsione calciomercato estivo ed il giocatore che più interessa alla dirigenza bianconera è il centrocampista del Brescia Sandro Tonali. Il nazionale italiano rappresenterebbe non solo una certezza per il presente ma anche per il futuro, essendo un classe 2000. Si era parlato anche di una possibile offerta per gennaio per il talento lombardo ma difficilmente la società di Cellino si priverà del giocatore a stagione in corso essendo in piena lotta per la permanenza in Serie A.

Juventus, Tonali principale obiettivo: se non a gennaio in estate

Come scrive Goal.com, la Juventus lavora a diversi acquisti per il calciomercato invernale, uno di questi è Tonali, ma è difficile che possa lasciare il Brescia a gennaio.

La società lombarda, dopo il ritorno di Corini come tecnico, sembra aver ritrovato la brillantezza di inizio stagione e il nazionale italiano è elemento importante del gioco della squadra lombarda. La valutazione di mercato del classe 2000 è di circa 45 milioni di euro, ma la Juventus potrebbe utilizzare interessanti contropartite tecniche per diminuire l'offerta cash.

Le possibili trattative di gennaio

Sempre per gennaio la dirigenza bianconera segue diversi giocatori: l'esigenza principale riguarderebbe il centrocampo, soprattutto dopo l'infortunio di Khedira (dovrebbe rientrare a fine febbraio) e la probabile cessione di Emre Can. Proprio il tedesco potrebbe trasferirsi al Paris Saint Germain, rientrando in uno scambio che porterebbe a Torino il nazionale argentino Paredes. Per quanto riguarda il settore avanzato, non si esclude un investimento a gennaio per una punta, soprattutto dopo la cessione di Mandzukic.

La Juventus segue da vicino il giovane centravanti del Salisburgo Haaland, valutato circa 30 milioni di euro dalla società austriaca. La Juventus avrebbe già trovato un principio d'intesa contrattuale con il suo agente Mino Raiola, circa 3 milioni di euro più bonus per diversi anni. Da non sottovalutare anche la situazione associata al talento difensivo del Verona Kumbulla anche se in questo caso, proprio come Tonali, probabile che la trattativa si possa sviluppare nel calciomercato estivo.