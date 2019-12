Le ultime notizie per il Calciomercato della Juventus arrivano dalla Francia e riguardano Thomas Meunier. Il terzino destro belga sarebbe nel mirino di Paratici da circa un anno, ma mai è stata presentata un’offerta al PSG. Il perché è semplice: il contratto del giocatore scadrà il prossimo giugno, ancora non è stato rinnovato e se il quadro non dovesse cambiare potrebbe essere acquistato dai bianconeri a parametro zero durante l'estate 2020.

L’idea si fa sempre più forte ogni giorno che passa, perché i dirigenti del club Campione di Francia ancora non sono convinti di proporre il rinnovo, anche se il suo addio non è sicuro.

Meunier, dopo un inizio di stagione con pochissime apparizioni e tanta panchina, ora è tornato ad essere un titolare di Tuchel. Da ottobre ad oggi ha saltato solo quattro gare tra campionato e Champions League per un problema muscolare, per il resto è sempre sceso in campo. Insomma il campo dice che merita la riconferma ma per Leonardo non è ancora tempo di parlare del futuro del terzino.

Calciomercato Juventus: nessuna offerta a gennaio per Meunier

La situazione Meunier per il calciomercato della Juventus è quindi in fase di stallo. Secondo il sito francese Buzzsport, il ragazzo sarebbe propenso a restare a Parigi, ma il fatto che non gli sia stata presentata ancora nessuna offerta di rinnovo potrebbe complicare questa strada.

Attualmente il belga guadagna una cifra vicina ai tre milioni di euro, non molti visti i maxi stipendi che il PSG concede alle sue stelle. Una cifra che non spaventerebbe più di tanto la Juventus che, per i suoi colpi a parametro zero, ha sempre stanziato ingaggi più alti, come nei casi di Ramsey, Rabiot ed Emre Can, solo per fare degli esempi.

Al momento quindi la situazione è così delineata: il PSG tentenna e non offre il rinnovo a Meunier, mentre il calciatore e i bianconeri restano in attesa. Uno stallo che non durerà molto a lungo, visto che da inizio febbraio i giocatori in scadenza possono iniziare a trattare con eventuali altri club. Il sito Buzzsport rivela che la Juve sarebbe ben disposta ad aspettare e non farà nessuna offerta ai parigini per Meunier durante la sessione invernale del mercato.

Nessuno scambio Meunier-De Sciglio tra Juventus e PSG

La notizia nella notizia è quindi che, stando alle ultime indiscrezioni in arrivo dalla Francia, sembra molto difficile lo scambio tra Juventus e PSG tra Meunier e De Sciglio. La scelta di Paratici di aspettare che il belga si liberi a parametro zero blocca anche la possibilità che si concretizzi l’operazione ventilata ultimamente da più parti. De Sciglio quindi dovrebbe restare alla Vecchia Signora che in lui ha una seconda scelta importante sulle fasce. La duttilità dell’ex Milan, capace di giocare sia a destra che a sinistra, piace e non poco a Sarri che, dopo aver adattato Cuadrado terzino, ha finalmente quattro laterali di difesa a disposizione.

La questione Meunier terrà quindi banco ancora per mesi, mentre i contatti tra Paratici e Leonardo continueranno nelle prossime settimane per capire il futuro di Emre Can.

Il tedesco è uno degli obiettivi sensibili dei parigini che lo corteggiano da questa estate. Il giocatore è ai ferri corti con i bianconeri e sarebbe disposto a partire anche a gennaio pur di tornare a giocare. Molto dipenderà dalle scelte dei dirigenti torinesi, l’infortuno di Khedira, out fino a Primavera, finirà per cambiare i piani. Emre Can potrà partire solo se un altro centrocampista arriverà alla corte di Sarri. Il calciomercato della Juventus e quello del PSG si incrociano e, se per Meunier i piani sono ben diversi, per Emre Can un accordo potrebbe anche arrivare.