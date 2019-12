In questi giorni di festività del Natale l'argomento principale associato al calcio è sicuramente il mercato: a gennaio parte ufficialmente la sessione invernale, con Juventus, Inter e Milan che potrebbero essere le principali protagoniste. Si lavora però anche in previsione Calciomercato estivo e soprattutto la società bianconera è sempre molta attenta alle occasioni a parametro zero. Interessano ad esempio Eriksen del Tottenham e William del Chelsea ma non sono da sottovalutare acquisti a sorpresa per i giocatori che vanno in scadenza a giugno 2020.

Come scrive il noto giornale sportivo romano 'Il Corriere dello Sport', la Juventus potrebbe regalare un colpo giovane per il calciomercato estivo. Piace il centrocampista offensivo del Manchester United Tahith Chong: il classe 1999 sembra non voler rinnovare con la società inglese e potrebbe decidere di lasciare l'Inghilterra e sposare la causa bianconera.

Juventus, il colpo giovane a parametro zero potrebbe essere Chong

Nonostante le recenti parole del tecnico del Manchester United Solskjaer (ha confermato di voler tenere il talento olandese), la possibilità Juventus per Chong è concreta.

Sarebbe l'ennesimo colpo a parametro zero per i bianconeri, che ripeterebbero anche la trattativa che portò Pogba dal Manchester United alla Juventus nel 2012. In questa stagione ha collezionato 2 presenze in Premier League (appena 24 minuti giocati), 3 in Europa League e soprattutto 5 presenze in Premier League 2 con 5 gol realizzati e 4 assist. Nonostante Solskjaer abbia schierato molti giovani in questa prima parte della stagione, Chong non è stato molto considerato dal tecnico norvegese, per questo motivo il centrocampista offensivo olandese potrebbe quindi decidere di fare una nuova esperienza professionale. Fra l'altro il procuratore del talento del Manchester United (Jonathan Barnett) è lo stesso del portiere bianconero Szczesny e questo potrebbe facilitare la trattativa.

Il mercato dei parametri zero

Come già anticipato in precedenza la Juventus è al lavoro non solo su Chong ma anche su altri parametri zero: piacciono il centrocampista offensivo danese Eriksen, il brasiliano William del Chelsea e il terzino destro del Paris Saint Germain Meunier. Soprattutto il danese è il pezzo pregiato del calciomercato estivo e potrebbe svilupparsi una sfida di mercato per accaparrarsi il nazionale danese la prossima estate. Ci sarebbero infatti in lizza per il giocatore Barcellona, Real Madrid, Juventus ed Inter. In Inghilterra invece anche il Manchester United sarebbe pronto ad investire sul centrocampista del Tottenham ma è più probabile che il giocatore lasci l'Inghilterra per scegliere la Liga o la Serie A.