La Juventus, come al solito, è sempre attenta ai giovani di prospettiva, in particolar modo sulle occasioni a parametro zero. In estate sono stati investiti molti soldi sui giovani per Primavera ed Under 23, spiccano infatti i nomi Mota Carvalho, Han, Rafia, diventati veri e propri riferimenti per l'under 23 allenata da Fabio Pecchia. Anche in prima squadra la dirigenza ha attuato la politica di ringiovanimento, affidandosi ai vari De Ligt, Demiral, senza contare Pellegrini e Romero, andati in prestito rispettivamente al Cagliari e al Genoa.

Il prossimo acquisto giovane non è stato ancora ufficializzato ma è già stato avvistato a Torino ed è pronto a stabilirsi nella società bianconera: parliamo del centrocampista offensivo Matias Soulè, che, a dicembre, si libererà dal Velez Sarsfield proprio per firmare un nuovo contratto con la Juventus. Il talento argentino è un classe 2003 ed in Argentina è soprannominato il nuovo 'Di Maria'.

Soulé vicinissimo a diventare il nuovo rinforzo per la Primavera della Juventus e l'Under 23

Secondo tuttojuve.com, il talento argentino Matias Soulé si aggregherà alla Juventus da gennaio, una volta firmato il nuovo contratto.

Sarà inizialmente un rinforzo importante per la Juventus Primavera ma potrebbe tornare utile anche per l'under 23 di Fabio Pecchia. Per arrivare all'argentino, la Juventus ha dovuto battere la concorrenza di società importanti come il Barcellona e il Monaco. Settimane fa, la presenza del giocatore nella città catalana ha evidentemente mosso dei dubbi sull'arrivo a Torino dell'ex Velez, ma successivamente i media sportivi hanno confermato che si è recato in Spagna per risolvere la situazione legata al suo passaporto. Grazie alle origini spagnole della sua famiglia Soulé ha ottenuto il passaporto comunitario che gli permetterà quindi di diventare ufficialmente un giocatore della Juventus.

Chi è Matias Soulé

Come dicevamo, Soulé è un trequartista che ama giocare su tutto il fronte offensivo, ma essendo mancino, gli piace partire dalla destra per poi accentrarsi e calciare con il suo piede preferito.

Ha esperienza con le nazionali giovanili dell'Argentina ma il meglio lo ha fatto vedere nelle giovanili del Velez Sarsfield. Il direttore sportivo bianconero Fabio Paratici lo seguiva da tempo e sin da gennaio aveva avuto modo di parlare con gli agente e la famiglia del giovane giocatore. Approcci che poi si sono definiti a fine anno quando il giovane argentino ha deciso di tentare l'avventura in Europa nonostante la giovane età e scegliere il progetto bianconero. Alla Juventus ritroverà un suo connazionale che sta disputando una grande prima parte di stagione, Paulo Dybala.