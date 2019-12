L'Inter è alla ricerca dei rinforzi: i continui infortuni subiti dai giocatori di Conte, soprattutto a centrocampo, dimostrano quindi la necessità per la società di Suning di dare importanti alternative ai titolari. Contro il Genoa in campionato, nell'ultima partita del 2019, l'Inter potrebbe schierare a centrocampo il francese classe 2002 Agoumé, così come al posto dello squalificato Lautaro Martinez, nel settore avanzato giocherà un altro coetaneo del francese, Sebastiano Esposito. E' evidente quindi che il Calciomercato invernale potrebbe diventare un mese importante per l'Inter, che nella seconda parte della stagione dovrà affrontare importanti competizioni come Serie A, Europa League e Coppa Italia, con gli ottavi che partiranno a metà gennaio.

Come dicevamo, i principali rinforzi potrebbero riguardare la mediana e, secondo la stampa spagnola, il Barcellona avrebbe fissato il prezzo di uno dei preferiti sul mercato da Antonio Conte, ovvero Arturo Vidal.

Inter, definito il prezzo di Vidal: 25 milioni

Secondo la stampa spagnola, Vidal resta un giocatore molto apprezzato dal tecnico del Barcellona Valverde ma potrebbe in ogni caso partire, soprattutto se arrivasse un'importante offerta. Il mese di gennaio infatti potrebbe essere l'unica occasione per la società catalana per monetizzare dalla cessione del centrocampista cileno, che ha il contratto in scadenza con il Barcellona a giugno 2021.

Come è noto il cileno apprezza molto Antonio Conte, che lo ha valorizzato alla Juventus: il prezzo stabilito dal Barcellona per il cileno è però importante, circa 25 milioni di euro. Sarebbe un acquisto non in linea con la strategia aziendale, improntata su giocatori giovani con potenziale importante, di certo aiuterebbe in quel salto di qualità ulteriore ed utile a rimanere competitivo in Italia ed in Europa. Oltre al costo del cartellino, bisogna considerare anche il pesante ingaggio percepito dal cileno, che supera abbondantemente i 5 milioni di euro. Secondo la stampa spagnola però, l'Inter deciderà di investire sul giocatore entro il 2019: il poco impiego del cileno nelle ultime partite potrebbe sicuramente facilitare la trattativa durante il calciomercato invernale.

Il mercato dell'Inter

Vidal resta oggetto di interesse a gennaio, ma non è il solo: l'Inter cerca anche un esterno sinistro del centrocampo a cinque considerando anche le difficoltà fisiche che sta incontrando Asamoah e le non ideali prestazioni da titolare di Biraghi.

Si potrebbe lavorare ad un prestito con diritto di riscatto con il Chelsea: sempre nella società inglese l'Inter segue la punta Giroud, in scadenza di contratto a giugno 2020 e che potrebbe essere acquistato a prezzo vantaggioso.