Potrebbe essere troppo tardi, ma l'ultimissimo treno salvezza il Genoa vuole provare a prenderlo. Si spiega così il dietrofront su Diego Lopez di Enrico Preziosi, ancora sconvolto per il poker subito dalla sua squadra contro l'Inter a San Siro. Il club rossoblu ha letteralmente toccato e il fondo e in vista del terzo cambio in panchina nel giro di pochi mesi, la scelta più sensata sembra quella di richiamare Davide Ballardini.

Vertice Preziosi-Ballardini per la salvezza del Genoa

Gli ostacoli sono le dichiarazioni dello stesso presidente Preziosi, che aveva definito scarso il tecnico ravennate, dopo averlo esonerato in una posizione medio-alta di classifica, quindi non all'altezza di allenare in Serie A.

I rapporti sono diventati gelidi, poi un po' meno freddi grazie ad alcuni scambi di messaggi che avrebbero aperto ad un dialogo. Dialogo che porta ad un faccia a faccia chiarificatore tra Enrico Preziosi e Davide Ballardini, pronti ad incontrarsi in queste ore in quel di Milano per raggiungere un'intesa, ma soprattutto per superare le incomprensioni. Sembrava ormai fatta per l'uruguaiano Diego Lopez, pista caldeggiata soprattutto dal nuovo direttore sportivo Marroccu, che lo aveva avuto a Cagliari.

Il palmares del tecnico però non ha mai convinto a pieno il presidente Preziosi, il quale fin da subito ha pensato di richiamare Ballardini. Il patron avrebbe messo da parte l'orgoglio, in ballo c'è la sua società e già in altre occasioni non si era fatto problemi a richiamare sia il ravennate che l'attuale tecnico dell'Atalanta, Gasperini, con cui appunto non si era lasciato benissimo.

Diego Lopez sarebbe il piano B

Il pomeriggio sembra aver portato consiglio al presidente Preziosi: Thiago Motta verso l'esonero e Davide Ballardini in pole position per sostituirlo. Sembra dunque destinato a restare senza panchina il candidato Diego Lopez, atterrato in Italia nelle scorse ore proprio per incontrarsi con il presidente del Genoa. La situazione, sportivamente parlando, è drammatica: il Grifone non ha più margini di errore e per salvarsi deve cominciare a macinare punti.

Lo sa bene Preziosi, che ritiene Ballardini l'uomo ideale per uscire dai guai.

Da qui al vertice di questa sera a Milano, che potrebbe portare alla fumata bianca. Il ravennate non ha mai mostrato rancore nei confronti dei suoi vecchi presidenti e così come accaduto a Palermo con Zamparini, potrebbe decidere di accettare la proposta del Genoa e tentare l'ennesimo miracolo sportivo. Se le cose non dovessero andare per il verso giusto nell'incontro tra Preziosi e Ballardini, allora si potrebbe virare su Diego Lopez, salvo ripensamenti e colpi di scena che coinvolgerebbero nuovamente Aurelio Andreazzoli, accostato alla panchina del Genoa da Sky Sport.