L'Inter attende con ansia la sosta natalizia visti i tanti infortuni che hanno decimato la rosa in questa prima parte della stagione. Nonostante questo, però, i nerazzurri sono riusciti ad essere in lotta testa a testa con la Juventus e a tre giornate dal termine del girone di andata sono primi in classifica con trentanove punti, alla pari con i bianconeri. Tanti i giocatori che sono stati costretti ai box, su tutti Alexis Sanchez, Stefano Sensi e Nicolò Barella che dovrebbero tornare in campo contro il Napoli.

Intanto la testa va alla gara contro il Genoa, in programma sabato al Meazza con calcio d'inizio fissato alle 18:00. Nell'occasione Antonio Conte rischia di dover fare fronte a nuove assenze. Lo spagnolo Borja Valero ha accusato un affaticamento muscolare e rischia di saltare il match con i grifoni.

Conte in emergenza

L'Inter ha cominciato a preparare la prossima sfida di campionato contro il Genoa. Il giudice sportivo ha squalificato Marcelo Brozovic e Lautaro Martinez che erano diffidati e sono stati ammoniti nell'ultimo match contro la Fiorentina al Franchi di Firenze.

Ma potrebbero non essere i soli a saltare la gara contro i grifoni. In dubbio, infatti, ci sarebbe anche il centrocampista spagnolo, Borja Valero, sempre titolare nelle ultime gare a causa delle tante assenze. Il giocatore ha offerto la sua miglior prestazione, probabilmente, da quando veste la maglia dell'Inter proprio contro la Fiorentina, andando anche a segno prima di uscire dolorante come riferito dallo stesso tecnico nerazzurro, Antonio Conte, nel post partita. Borja avrebbe accusato un affaticamento muscolare al polpaccio e sarebbe in dubbio.

Le condizioni sono da valutare giorno per giorno e si farà di tutto per renderlo arruolabile visto che, ad oggi, l'unico centrocampista di ruolo a disposizione è Matìas Vecino. Difficile, infatti, pensare ad un recupero di Sensi, Barella o Gagliardini, dato che tutti e tre dovrebbero tornare a disposizione contro il Napoli.

Non solo Borja Valero

Borja Valero non sarebbe l'unico a rischio per la gara contro il Genoa di sabato. Il tecnico dell'Inter, Antonio Conte, infatti, rischia di dover fare a meno anche di un altro giocatore tornato dolorante dalla trasferta di Firenze.

Si tratta del giovane centrale italiano, Alessandro Bastoni. L'ex Parma e Atalanta si è ritagliato un ruolo importante in prima squadra in questa prima parte della stagione, con sette presenze in campionato, anche per far rifiatare Diego Godin. In caso di forfait, comunque, a differenza del centrocampo, in difesa c'è abbondanza visto che sono tutti a disposizione. Al suo posto dovrebbe tornare dal primo minuto il centrale uruguaiano o, al massimo, ci sarà Danilo D'Ambrosio con il ritorno sulla destra di Antonio Candreva che per problemi alla schiena ha saltato le sfide con Barcellona e Fiorentina.