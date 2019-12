Continuano a giungere interessanti notizie per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. Le ultime indiscrezioni si concentrano su Paul Pogba, giocatore da sempre apprezzato dalla dirigenza bianconera. Il centrocampista francese fu venduto al Manchester United per ben centocinque milioni di euro, ma in Gran Bretagna non ha mai trovato il suo ambiente ideale, a causa di cattivi rapporti con i tecnici e i tifosi. Pogba sarebbe intenzionato a lasciare Manchester già nella prossima sessione di calciomercato invernale.

La dirigenza dei Red Devils avrebbe già aperto alla cessione del fortissimo giocatore. Stando a quanto riportato dal 'Daily Mail', infatti, il Manchester United vorrebbe fare cassa, per poi puntare su due profili molto graditi, ovvero Donny Van de Beek dell'Ajax e Saul Ninguez dell'Atletico Madrid. Si tratta sicuramente di una mossa a sorpresa, dal momento che il cartellino di Pogba è davvero troppo costoso per il mercato di riparazione. Chi potrebbe permettersi un investimento simile già a gennaio?

Per la Juventus sarebbe sicuramente difficilissimo, ma non si esclude un tentativo, specialmente nel caso in cui il direttore sportivo Fabio Paratici dovesse riuscire a sfoltire la rosa.

Mercato Juventus, possibile tentativo per Pogba a gennaio

Sono infatti numerosi i giocatori della Juventus che potrebbero essere ceduti nella prossima sessione di calciomercato invernale. Emre Can avrebbe manifestato l'intenzione di lasciare Torino, dal momento che non è considerato un titolare fisso da Maurizio Sarri.

Lo stesso discorso vale per Merih Demiral (impiegato solo in un match di campionato, peraltro contro il Verona) e per Daniele Rugani (che nelle gerarchie parte dietro tutti i difensori centrali bianconeri). Ricordiamo anche la situazione di Mario Mandzukic, che a Torino è un vero e proprio separato in casa. Il Manchester United, comunque, non ha alcuna intenzione di fare sconti per Pogba, per il quale chiede una cifra tra gli ottanta e i novanta milioni di euro. Sono attesi ulteriori aggiornamenti di mercato nelle prossime ore.

Intanto, la Juventus ha messo nel mirino due giocatori del Chelsea per rinforzare le fasce, ovvero Emerson Palmieri e Marcos Alonso. Quest'ultimo potrebbe arrivare più facilmente in prestito, mentre l'italo-brasiliano, ormai perno della Nazionale di Roberto Mancini, è seguito con grandissima attenzione anche dall'Inter di Antonio Conte. Attenzione anche a due terzini del Paris Saint Germain, che sono seguiti da tempo dalla Juventus, ovvero Thomas Meunnier e Kurzawa. Uno dei due potrebbe rientrare in uno scambio con De Sciglio.