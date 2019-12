Proseguono le indiscrezioni sul Calciomercato della Juventus. Le ultime news si concentrano su Paul Pogba, da tempo oggetto del desiderio del club bianconero. La dirigenza della Juventus ha intenzione di mettere a segno un colpo importante nella prossima sessione di calciomercato estivo e il centrocampista francese sarebbe il primo nome della lista del direttore sportivo Fabio Paratici. La Juventus ha mostrato delle lacune nel reparto mediano in questo inizio di stagione, dunque la dirigenza si sarebbe convinta a tentare di mettere a segno un grande acquisto in estate.

Paul Pogba è stato seguito anche nella scorsa sessione di calciomercato estivo, ma alla fine ha deciso di rimanere al Manchester United. In Inghilterra, però, la star francese non si è mai ambientata e sarebbe intenzionata a cambiare aria al termine della stagione. Su di lui è fortissimo l'interesse del Real Madrid, club che sarebbe disposto a mettere sul piatto una cifra molto alta per strapparlo al Manchester United, ma la destinazione più probabile per il campione francese è la Juventus. Pogba è infatti sempre rimasto assai legato all'ambiente bianconero e sarebbe in costante contatto con alcuni suoi ex compagni di squadra a Torino.

Mercato Juventus, possibile colpo Pogba in estate

La Juventus non smette di sognare il colpo Paul Pogba. Stando alle ultime indiscrezioni trapelate, la dirigenza bianconera avrebbe intenzione di lanciare l'assalto al giocatore francese nella prossima sessione di calciomercato estivo. Per la Juventus si tratterebbe di un grandissimo colpo di mercato, dal momento che Pogba è al momento uno dei migliori giocatori al mondo nel suo ruolo e la Juventus dovrebbe sistemare degli ingranaggi proprio a centrocampo.

La Juventus lo vendette al Manchester United per oltre cento milioni di euro, ma in Gran Bretagna il calciatore transalpino non è mai sentito veramente a casa, a causa dei cattivi rapporti con gli allenatori e soprattutto della fortissima pressione dell'ambiente. A gennaio, Fabio Paratici parlerà con la dirigenza del Manchester United di Mario Mandzukic, attaccante croato che sarebbe molto apprezzato dai Red Devils. Il giocatore di origini balcaniche potrebbe essere utilizzato come "acconto" per arrivare a Paul Pogba nella prossima sessione di calciomercato estivo.

Si attendono ulteriori sviluppi nelle prossime settimane. Il club bianconero, comunque, sta monitorando con grande attenzione anche altri profili per rinforzare il centrocampo, ovvero Sandro Tonali del Brescia e Dejan Kulsevski, protagonista di un ottimo inizio di stagione al Parma di D'Aversa.