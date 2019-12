Continuano ad arrivare importanti indiscrezioni per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. Le ultime news si concentrano su Federico Bernardeschi. L'ex giocatore della Fiorentina sta disputando una prima parte di stagione decisamente al di sotto delle aspettative. Il tecnico bianconero Maurizio Sarri lo impiega nel ruolo di trequartista, ma Bernardeschi non riesce ad esprimersi ai suoi standard. Anche nell'ultimo match contro la Lazio il giocatore italiano è stato protagonista di una prestazione sicuramente assai negativa, come dimostra anche il gol sbagliato a porta praticamente sguarnita su assist di Cristiano Ronaldo.

Su Bernardeschi, dunque, continuano ad esserci voci di mercato su una sua possibile partenza a gennaio. Sul calciatore della Nazionale sarebbe molto forte l'interesse del Barcellona, club che lo ha seguito anche nella scorsa sessione di calciomercato estivo. Nelle ultime ore, però, si sta parlando un possibile scambio che potrebbe avvenire a gennaio.

Mercato Juventus, possibile scambio Bernardeschi-Rakitic a gennaio

Stando a quanto riporta il noto quotidiano "La Gazzetta dello Sport", Fabio Paratici sarebbe in costante contatto con la dirigenza del Barcellona in questi giorni.

Nella scorsa sessione di calciomercato estivo si era parlato di un possibile scambio tra Federico Bernardeschi ed Ivan Raktic, ma poi non si fece più nulla. Tale operazione di mercato, però, potrebbe andare in porto nella prossima sessione invernale. Il centrocampista croato, infatti, vorrebbe cambiare aria, dal momento che non è considerato un titolare fisso dal tecnico del Barcellona Ernesto Valverde. Per Rakitic il Barcellona avrebbe chiesto Bernardeschi, il quale sarebbe un vero e proprio pallino della dirigenza blaugrana.

Non si esclude che lo scambio vada in porto a gennaio, dal momento che le prestazioni del calciatore italiano sono state finora notevolmente insoddisfacenti. La Juventus, però, vorrebbe un conguaglio economico per l'ex centrocampista della Fiorentina, considerato anche lo scarto di età che c'è tra i due giocatori (Bernardeschi è un classe 1995, mentre Rakitic 1988). Si attendono ulteriori sviluppi nelle prossime settimane. Intanto, la Juventus sta lavorando anche alle cessioni. Uno dei giocatori che potrebbe lasciare Torino è Merih Demiral, che finora ha collezionato solo una presenza in campionato, peraltro contro il Verona.Troppo poco per il difensore turco, che vorrebbe più spazio.

Per lui la Juventus chiede almeno quaranta milioni di euro; le squadre interessate a Demiral sono Milan, Arsenal, Manchester United e Tottenham.