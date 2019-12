Dopo le cessione di Mandzukic all'Al-Duhail, non è escluso che possano esserci nuove partenze a gennaio, su tutte quelle di Emre Can, Rugani ed uno dei terzini destri (Danilo o De Sciglio), senza contare le possibili cessioni in prestito di Perin e Pjaca. Proprio l'esterno difensivo italiano piace al Paris Saint Germain ed al suo posto potrebbe arrivare un esubero della rosa del Barcellona: secondo la stampa spagnola, il portoghese Nelson Semedo potrebbe lasciare la società catalana e piacerebbe proprio alla dirigenza della Juventus.

Fra l'altro il nazionale lusitano ha come agente sportivo Jorge Mendes e questo potrebbe facilitare l'approdo del giocatore a Torino, considerando i buoni rapporti fra dirigenza bianconera ed il noto procuratore.

Juventus, piace Nelson Semedo del Barcellona

La Juventus potrebbe decidere di investire su un nuovo terzino destro, soprattutto se si dovesse concretizzare una cessione di un esterno destro già a gennaio. A lasciare Torino potrebbe essere Mattia De Sciglio, che piace molto al Paris Saint Germain: alla società francese però potrebbe finire anche il centrocampista tedesco Emre Can, che difficilmente resterà a Torino.

Come possibile sostituto di De Sciglio la stampa spagnola insiste sulla possibilità di un arrivo in bianconero del terzino destro portoghese Nelson Semedo, che attualmente non è considerato un titolare dal tecnico del Barcellona Valverde. Di certo la valutazione che fa la società catalana del nazionale lusitano è importante, si parla di circa 40 milioni di euro e difficilmente il Barcellona lo lascerà partire in prestito per l'esigenza di monetizzare. Come è noto infatti i catalani hanno necessità di sistemare il bilancio, dopo gli ingenti investimenti estivi (soprattutto gli arrivi di De Jong e Griezmann).

L'agente sportivo di Nelson Semedo è Jorge Mendes

Il procuratore di Nelson Semedo è Jorge Mendes, agente fra gli altri anche di Cristiano Ronaldo: come è noto dopo l'arrivo del capitano della nazionale lusitana alla Juventus il rapporto fra società bianconera e agente sportivo si è consolidato e non è detto quindi che non possa imbastirsi una trattativa di mercato già nel Calciomercato invernale.

Lo stesso Jorge Mendes ha confermato di recente che Cristiano Ronaldo resterà alla Juventus anche la prossima stagione.

La Juventus è attesa da un mese di gennaio molto importante, dove sarà impegnata fra tante partite di Serie A e Coppa Italia. Sono previsti infatti gli ottavi della coppa nazionale e gli (eventuali) quarti di finale, mentre a febbraio riprende la Champions League, con i bianconeri che se la vedranno contro il Lione di Rudi Garcia.