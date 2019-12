Il tecnico della Juventus Maurizio Sarri in questa prima parte della stagione ha avuto il merito di rivalutare giocatori che l'anno scorso hanno avuto diverse difficoltà: Dybala, Higuain, Pjanic sono solo alcuni di questi. Spicca però anche un altro nome sorprendente, che tanti addetti ai lavori davano per partente in estate soprattutto dopo l'addio di Massimiliano Allegri alla Juventus: Mattia De Sciglio. Dopo l'infortunio di settembre, si sta ritagliando uno spazio molto importante nella Juventus disimpegnandosi alla grande su entrambi le fasce.

Proprio le recenti prestazioni hanno attirato l'attenzione del Paris Saint Germain con il direttore generale Leonardo che è un grande estimatore del terzino italiano. Secondo le ultime indiscrezioni, potrebbe quindi arrivare un'importante offerta per il giocatore già a gennaio, cash più l'inserimento di una contropartita tecnica apprezzata dalla Juventus.

Juventus, PSG vuole De Sciglio: Meunier possibile contropartita tecnica

Il Paris Saint Germain starebbe lavorando all'acquisto di Mattia De Sciglio.

Il terzino è ritenuto il profilo ideale dalla società francese per rinforzare gli esterni difensivi. Si parla di un'offerta di circa 15 milioni di euro più il cartellino del terzino destro belga Meunier, in scadenza di contratto con la società francese a giugno 2020. La crescita nelle prestazioni del terzino italiano ha evidentemente attirato l'attenzione del Paris Saint Germain, che vuole un rinforzo affidabile. Di certo, alla Juventus piace Meunier ma è possibile che investa sul belga per il Calciomercato estivo in quanto avrebbe la possibilità di acquistarlo a parametro zero essendo in scadenza a giugno 2020.

Davvero te la sei persa? Clicca il bottone sotto per rimanere aggiornato sulle news che non puoi perdere, non appena succedono. Juventus Calciomercato

A proposito di De Sciglio, difficile che la Juventus lo lasci partite nel calciomercato invernale, considerando anche la sua duttilità, a meno che arriva una super offerta. Si è infatti rivelato prezioso in questa stagione in quanto ha dato alla possibilità ad Alex Sandro di poter rifiatare sulla fascia sinistra.

La prima parte della stagione della Juventus

La Juventus in questa prima parte della stagione si sta dimostrando una delle eccellenze calcistiche a livello europeo, in Serie A si sta contendendo il primo posto con l'Inter e la Lazio mentre in Champions League ha conquistato agevolmente il primo posto del suo girone ed anche il sorteggio per gli ottavi è stato sicuramente ideale in quanto l'urna ha estratto come squadra da affrontare il Lione di Rudi Garcia.

Parlando di mercato invece non sono escluse cessioni pesanti a gennaio: oltre a De Sciglio, possibili le partenze di Emre Can, Mandzukic, di Perin e Pjaca. Quest'ultimi due probabile un prestito per rivalutare anche il loro valore di mercato.