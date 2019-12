Salvo clamorose sorprese che in casa Genoa non sono mai da escludere a priori, sarà Davide Nicola il nuovo allenatore dei rossoblu. Ormai certo l'esonero di Thiago Motta, sfiduciato ancor prima di subire il roboante poker a San Siro contro l'Inter, con Diego Lopez che era in viaggio dall'Uruguay all'Italia per incontrare Preziosi.

Davide Nicola vicino alla panchina del Genoa

Come vi avevamo anticipato nei giorni scorsi il nome dell'ex Cagliari, Bologna, Palermo e Penarol non aveva evidentemente convinto fino in fondo il patron del Genoa, che infatti attraverso i suoi collaboratori aveva provato a convincere il mago delle salvezze Ballardini ad accettare nuovamente l'incarico.

Il tecnico ravennate, nonostante un'offerta che si vocifera potesse essere molto lauta, avrebbe declinato seccamente, dopo il mancato chiarimento con Preziosi, che in passato lo aveva irriso pubblicamente, definendolo scarso e non all'altezza di guidare un club di Serie A. Frasi che giustamente non sono andate giù a Davide Ballardini, dispiaciuto nel dire no al suo amato Genoa, ma anche convinto di aver preso la decisione giusta. Se Preziosi fosse intervenuto direttamente, forse, le cose sarebbero andate diversamente, ma il massimo vertice del Genoa ha preferito valutare altre piste.

Così oltre a Diego Lopez, nome forte di Marroccu, il Grifone ha pensato ad un ritorno di Aurelio Andreazzoli, ma anche alla conferma di Thiago Motta, che per restare avrebbe preteso una rivoluzione interna a livello societario. Così il Joker nelle ultime 48 ore ha maturato l'idea di affidarsi a Davide Nicola, tecnico stimato dalla dirigenza in grado di mettere tutti d'accordo. Il suo profilo, spesso accostato al Genoa, piace molto al presidente Preziosi, che probabilmente lo avrebbe scelto nell'anno in cui optò per la conferma di Ballardini da inizio stagione.

Attesa per l'annuncio del nuovo tecnico

Adesso il suo momento potrebbe essere arrivato davvero: Davide Nicola è vicinissimo alla panchina del Genoa. Si parla di un contratto semestrale con opzione in caso di miracolosa salvezza. La svolta è arrivata dopo un lungo giro di colloqui, con l'opzione Nicola che cresce minuto dopo minuto soprattutto per l'impraticabilità delle altre opzioni.

Se Thiago voleva rivoluzionare l'organigramma societario, Ballardini pretendeva delle scuse pubbliche da Preziosi. Andreazzoli, invece, non sembrava convinto di riprendere in mano la squadra senza i suoi fidati collaboratori. Così il testa a testa tra i due "sopravvissuti" Lopez e Nicola avrebbe spinto il Genoa verso l'ex Crotone, già al Grifone da giocatore. L'annuncio potrebbe arrivare nelle prossime ore.