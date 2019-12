La Juventus è da sempre attenta al mercato dei parametri zero: le trattative sviluppate in estate negli ultimi anni dimostrano come la dirigenza bianconera è sempre riuscita a cogliere importanti opportunità di mercato, basti guardare negli ultimi anni gli arrivi di Emre Can, Rabiot e Ramsey. Anche il prossimo Calciomercato estivo i bianconeri potrebbero regalarci delle sorprese a tal riguardo, ma secondo la stampa francese uno dei possibili obiettivi a parametro zero potrebbe presto rinnovare con la società attuale di appartenenza.

Il terzino destro Thomas Meunier è uno dei giocatori che più piace al dirigente sportivo Fabio Paratici, sarebbe ritenuto il rinforzo ideale da affiancare a Cuadrado e garantirebbe quindi una coppia di esterni difensivi destri di notevole qualità. Difficile, però, come scrive la stampa francese, che il Paris Saint Germain se lo lasci scappare a parametro zero e starebbe infatti lavorando ad un rinnovo di contratto per il terzino belga.

Il PSG starebbe lavorando al rinnovo contrattuale di Meunier

Che la Juventus sia interessata a Meunier è notizia dibattuta da molti media sportivi, ma probabilmente non potrà essere un'opportunità di mercato a zero per la prossima stagione.

In tal caso difficilmente la Juventus investirà sul terzino destro belga, e potrebbe quindi confermare gli attuali esterni difensivi presenti in rosa. Di certo sulla destra attualmente vi è molta abbondanza, dato lo spostamento ad inizio stagione del colombiano Cuadrado. Questo potrebbe portare ad una cessione di uno degli altri terzini destri presenti in rosa: Danilo e De Sciglio sono giocatori che hanno molto mercato. Il brasiliano potrebbe essere inserito come possibile contropartita tecnica per arrivare ad Emerson Palmieri del Chelsea mentre l'italiano piace sempre al Paris Saint Germain. Quest'ultimo però ha dimostrato di avere la fiducia di Sarri in quanto è stato impiegato anche come terzino sinistro con l'assenza di Alex Sandro.

Il mercato dei parametri zero

La Juventus, come dicevamo, è sempre attenta ai parametri zero ed oltre a Meunier segue due dei centrocampisti offensivi più interessanti della Premier League: Eriksen del Tottenham e Willian del Chelsea potrebbero rappresentare due delle principali opportunità di mercato per chiunque decida di investire sulle loro qualità. Soprattutto il nazionale danese ha molto mercato, essendo ancora giovane (27 anni): piace in Spagna, al Barcellona e al Real Madrid, alla Juventus e all'Inter, alla ricerca di qualità per il centrocampo di Antonio Conte.

Ci attendiamo novità a tal riguardo già da gennaio.