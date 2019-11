La Juventus ha una rosa importante, con alternative in quasi tutti i ruoli: diciamo quasi perché in questa stagione uno dei giocatori più impiegati è stato Alex Sandro, proprio perché Sarri non dispone di terzini sinistri di ruolo che possano far rifiatare il giocatore brasiliano. Come è successo contro l'Atalanta, il tecnico toscano ha adattato De Sciglio sulla fascia sinistra, nonostante sia un terzino destro di ruolo.

Possibile quindi nel Calciomercato invernale che la Juventus decida di investire proprio in una riserva di Alex Sandro, che sia una valida alternativa del nazionale carioca. Si è parlato di recente di una possibile offerta per Emerson Palmieri o di un possibile scambio con il Bayern Monaco che porterebbe in Germania Emre Can e a Torino il terzino-centrocampista sinistro Alaba. Tutte possibilità difficili per diversi motivi, ecco che allora una delle opzioni più vantaggiose potrebbe arrivare dal Paris Saint Germain.

Come scrive 'L'Equipe', la Juventus potrebbe presentare un'offerta per il terzino sinistro Kurzawa, praticamente una riserva nel Paris Saint Germain e che potrebbe essere acquistato a prezzo vantaggioso. Si potrebbe però delineare una sfida di mercato con l'Inter, alla ricerca di un titolare della fascia sinistra.

Juventus, Kurzawa è una soluzione low cost

Come sottolinea il noto giornale sportivo francese, Kurzawa potrebbe rappresentare la soluzione low cost per la Juventus nle mercato di gennaio.

D'altronde serve un'alternativa ad Alex Sandro ed il terzino francese è stato già nel giro della nazionale di Deschamps, mettendosi in mostra soprattutto nel Monaco prima di essere acquistato dal Paris Saint Germain. Il classe 1992 ha il contratto in scadenza a giugno 2020, ha già raccolto in questa stagione nel campionato francese 8 presenze, ma il fatto che possa essere acquistato a zero da luglio 2020 potrebbe sicuramente costituire un'opportunità di mercato già a gennaio per la Juventus.

L'attuale valutazione di mercato è di circa 17,5 milioni di euro (fonte transfermarkt), ma il contratto in scadenza metterebbe in posizione privilegiata l'acquirente, in questo caso la Juventus. Anche l'Inter però fiuta l'affare, perché avrebbe l'opportunità di acquistare un titolare sulla fascia sinistra e che darebbe indirettamente un'alternativa al centrocampo interista. Con Kurzawa, infatti, Asamoah potrebbe essere schierato come mezzala, ruolo naturale del ghanese fin dai tempi in cui giocava nell'Udinese.

Le possibili alternative a Kurzawa

Di sicuro Emerson Palmieri o Alaba rappresenterebbero rinforzi apprezzati da Sarri, ma hanno un prezzo notevole: il nazionale italiano sta dimostrando di essere uno dei migliori terzini a livello europeo e la sua valutazione supera i 30 milioni di euro, inoltre il blocco del mercato in entrata del Chelsea non favorirebbe la trattativa a gennaio, al massimo nel calciomercato estivo.

Riguardo invece ad Alaba, potrebbe rientrare in una trattativa di scambio con Emre Can, ma anche in questo caso la Juventus dovrebbe aggiungere un'offerta cash ulteriore, almeno 20 milioni di euro per poter portarlo a Torino.