A gennaio ripartirà il Calciomercato invernale e potrebbero svilupparsi interessanti trattative di mercato. Già in questo fine dicembre abbiamo assistito ad importanti ufficializzazioni, su tutte la cessione di Mandzukic all'Al-Duhail e l'arrivo al Milan di Zlatan Ibrahmovic. Proprio della firma dello svedese per la società di Elliott ha parlato l'ex amministratore delegato della Juventus Luciano Moggi, che ai microfoni di tuttomercatoweb.com, ha avuto modo di parlare di molti argomenti di calciomercato.

Oltre a sottolineare l'importanza di avere in squadra un giocatore come Ibrahimovic per il Milan, si è soffermato anche sulle possibili trattative che riguarderanno a gennaio la Juventus, l'Inter e la Fiorentina. Proprio in merito ai bianconeri, ha dichiarato che, in ogni caso, serve un centrocampista di qualità e in questo senso la possibile cessione di Emre Can (giocatore fin troppo simile a Rabiot e Matuidi) potrebbe essere utile per arrivare al regista argentino Paredes, attualmente in forza al Paris Saint Germain.

A tal riguardo, secondo l'ex dirigente bianconero, potrebbe svilupparsi uno scambio fra Juventus e Paris Saint Germain.

Secondo Moggi, la Juventus potrebbe prendere Paredes

Non ha dubbi Moggi sul mercato della Juventus e a tuttomercatoweb.com ha confermato che "la Juventus farà qualcosa a centrocampo" e a tal riguardo "potrebbe prendere Paredes". Potrebbe, infatti, svilupparsi uno scambio fra Juventus e Paris Saint Germain che porterebbe il nazionale tedesco Emre Can a Parigi e il regista argentino a Torino. A proposito del mercato dell'Inter, secondo Moggi, Conte ha bisogno di alternative a centrocampo: "Non so se sarà Vidal, cercano anche Kulusevski che però sarebbe più un'operazione per il futuro". Il cileno infatti è uno degli obiettivi della dirigenza interista e la causa avviata dal centrocampista al Barcellona per il mancato pagamento dei bonus, potrebbe essere ulteriore conferma del fatto che il cileno possa lasciare la Spagna e magari trasferirsi all'Inter.

A proposito del ritorno di Ibrahimovic, Moggi ha dichiarato che "ha qualità, forza fisica, non ha mai avuto grossi incidenti e possiede tanta forza interiore". L'arrivo dello svedese potrebbe portare alla cessione di Piatek, in quanto lo svedese ha bisogno di avere vicino giocatori veloci che sappiano sfruttare la fisicità della punta ex Los Angeles Galaxy.

Moggi sul mercato della Fiorentina

Infine piccola menzione anche sulla Fiorentina e sul cambio dell'allenatore: come è noto infatti Montella è stato esonerato ed è arrivato Iachini. Per l'ex dirigente bianconero la Fiorentina dovrebbe 'puntare sulla sua forza agonistica per valorizzare le qualità di giocatori come Castrovilli e Chiesa". Potrebbe arrivare anche una punta: il nome più chiacchierato è quello di Patrick Cutrone, che potrebbe lasciare la Premier League e il Wolverhampton per ritornare in Serie A.