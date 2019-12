Zlatan Ibrahimovic e il Milan sembrano essere sempre più lontani. La società rossonera starebbe infatti pensando ad alcune alternative nel ruolo del campione svedese. Tra i calciatori maggiormente seguiti dallo stato maggiore del Milan sembrano esserci Mario Mandzukic e Moise Kean. Il giovane giocatore, nazionale Under 21 e ex Juventus, al pari di Ibra è gestito da Mino Raiola.

La situazione tra Ibra e il Milan

Zlatan Ibrahimovic continua ad essere un po' il sogno proibito della società rossonera, inizialmente sembrava che il Milan potesse avere molte più chance di riportare lo svedese a Casa Milan.

Ibra ora è libero di accasarsi dove meglio crede, dopo aver terminato il suo accordo con i Los Angeles Galaxy. Maldini e Boban attendono con ansia la decisione dello svedese e di Mino Raiola, i dirigenti rossoneri hanno anche affermato che non si faranno trovare impreparati in caso di esito negativo della trattativa.

Le altre alternative dei rossoneri per l'attacco

Il Milan, come accennato in precedenza, ha pensato a diverse alternative nel caso Zlatan Ibrahimovic preferisse altre sirene. Mario Mandzukic potrebbe essere la situazione più facile e veloce, la Juventus ha ampiamente dimostrato di non voler più puntare sul croato e ne agevolerebbe volentieri l'uscita.

L'unica problematica potrebbe essere legata ai 6 milioni d'ingaggio dell'attaccante bianconero. Anche Moise Kean viene reputato un profilo interessante da parte della dirigenza rossonera. Il giovane attaccante ha riscontrato parecchi problemi nella sua avventura, pur breve, con la maglia dell'Everton. Fino ad ora Kean non ha mai segnato e non ha nemmeno scaldato il cuore di club, allenatore e tifosi. Solamente 2 le presenze da titolare per il giovane calciatore dell'Under 21 italiana.

Ora che la squadra di Liverpool ha deciso di puntare dritta su Carlo Ancelotti, potrebbero cambiare anche le carte in tavola.

Davvero te la sei persa? Clicca il bottone sotto per rimanere aggiornato sulle news che non puoi perdere, non appena succedono. Milan Calciomercato

Il tecnico ex Napoli potrebbe decidere di dare ulteriori opportunità a Kean, oppure facilitarne senza problemi la cessione ad altro club. La palla e la decisione ora spettano ad Ancelotti. Il contratto che lega Kean all'Everton, fino a giugno 2024, è molto oneroso, ma soprattutto l'investimento fatto risulta essere molto pesante. Gli inglesi hanno acquistato Moise Kean per una cifra molto importante: 27,5 milioni di euro più diversi bonus a compimento di determinate situazioni. Il Milan avrà molto da lavorare nel mercato di gennaio per accontentare Pioli in attacco, l'obiettivo è quello di affiancare a Piatek e Leao un bomber con parecchi gol in dote.

C'è anche da dire che il Calciomercato invernale può riservare sempre sorprese e opportunità dell'ultima ora.