Nonostante il pareggio casalingo contro il Sassuolo, fermando così la striscia di vittorie consecutive a solamente due partite, il Milan si appresta ad affrontare la prossima sessione di calciomercato. Le condizioni non ancora del tutto sufficienti di Mattia Caldara, rientrato nella lista dei convocati solo durante l'ultima partita, e il brutto infortunio occorso a Duarte (rientrerà a febbraio), hanno lasciato un buco nella retroguardia rossonera. Gli unici disponibili, infatti, sono il capitano Alessio Romagnoli e Mateo Musacchio.

Situazione d'emergenza, dunque, che avrebbe spinto il club rossonero ad accelerare i contatti per Jean-Clair Todibo, difensore classe 1999 del Barcellona. Proprio su quest'ultimo ci sarebbero importanti novità in tal senso.

Il Milan starebbe trattando con il Barcellona per trovare un'intesa per Todibo

Stando alle ultime indiscrezioni, il calciatore avrebbe detto sì all'offerta del Milan. Fisicità imponente, 20 anni da compiere tra qualche giorno sulla carta d'identità e una personalità fuori dal comune mostrata già dai tempi del Tolosa.

Primo scoglio superato, con la dirigenza rossonera che sembra apprezzare tantissimo questo profilo anche per una questione di prospettiva. Proprio il Barcellona, appreso della volontà del suo calciatore, avrebbe informato il Milan.

La palla, adesso, passa alle due società. Il Barcellona vorrebbe inserire una clausola di riacquisto per poter riportare Todibo in Catalogna in caso di exploit, mentre il Milan appare piuttosto freddo su questa ipotesi, perché non intento a valorizzare giocatori giovani di altri club.

Contatti in queste ore tra i due club per trovare un punto d'incontro e per permettere così al difensore di approdare in rossonero.

Importante, d'altro canto, la valutazione economica che il Barcellona attribuisce al giocatore: 20-25 mln di euro, non di meno. Oltre a superare lo scoglio della clausola di riacquisto, dunque, il Milan è chiamato a ragionare anche su queste cifre per capire la fattibilità dell'affare. Con la volontà di Todibo dalla parte rossonera.

Demiral sarebbe l'alternativa, ma la Juventus non fa sconti

L'altro profilo che piace tantissimo alla dirigenza rossonera è Merih Demiral, anche lui classe 1999.

Dopo un inizio non semplice, il difensore turco sta conquistando tutti alla Juventus dopo una serie di buone prestazioni, tanto da permettere a Sarri di far riposare senza troppi problemi de Ligt. La Juventus, però, non fa sconti e sarebbe disposta a lasciare Demiral solo per una cifra superiore ai 35 mln di euro. Tanti, forse troppi, per il club rossonero.

Tempo di ragionamenti in casa Milan, con la dirigenza milanista chiamata a dare a Pioli un'ulteriore alternativa in difesa vista la situazione di emergenza.