Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, la Juventus sarebbe disposta a offrire il centrocampista Emre Can al Paris Saint Germain, cercando di portare Leandro Paredes in bianconero. Il nazionale tedesco è stato più volte oggetto di voci che lo volevano lontano dalla Juventus e la dirigenza bianconera avrebbe pensato di includerlo in uno scambio. L'ex Roma Paredes sta facendo fatica a trovare il suo posto nell'undici iniziale del club francese e probabilmente accetterebbe di buon grado un ritorno in Italia.

Can è alla Juve dall'estate del 2018, quando si è trasferito a parametro zero dopo la conclusione del contratto con il Liverpool. Da allora il 25enne ha collezionato 44 partite in tutte le competizioni con la Vecchia Signora, in cui è riuscito a segnare quattro gol e a fornire un assist. L'eventuale arrivo dell'argentino a gennaio non escluderebbe quello di Pogba, sempre nel mirino della dirigenza bianconera.

Il Milan sarebbe entrato in corsa per Mario Mandzukic

Nonostante molte voci di mercato suggeriscano un potenziale ritorno di Zlatan Ibrahimovic, per il Milan, tale evento sta diventando sempre più improbabile e dunque ha iniziato a cercare alternative.

In particolare, la Juventus ha fatto sapere ai rossoneri che sono pronti a vendere Mario Mandzukic a gennaio, con Paratici che ha persino informato Maldini di voler cedere il croato a condizioni molto favorevoli per i rossoneri. Tuttavia Boban, Maldini e Massara sperano ancora in Ibrahimovic e non hanno dato risposte sull'idea di fare offerte per Mandzukic, né lo stesso croato ha reso noto il suo parere su un potenziale trasferimento a Milano. L'attaccante croato potrebbe inoltre avere un pre-accordo con il Manchester United.

Haaland punterebbe al Manchester United

Il diciannovenne norvegese del Salisburgo Erling Haaland è una delle maggiori sorprese tra i giovani in Europa, dopo essere riuscito a segnare 28 gol e a fornire sette assist in sole 28 partite in tutte le competizioni. Il centravanti ha attirato l'interesse di numerosi club europei di alto livello, tra cui la Juventus in Italia, Real Madrid in Spagna e Borussia Dortmund in Germania. Ma il nazionale norvegese preferirebbe trasferirsi al Manchester United, dove il suo connazionale Ole Gunnar Solskjaer è attualmente l'allenatore della prima squadra.

Si ritiene che i Red Devils siano più che disposti a fare una mossa per l'attaccante nella finestra di trasferimento di gennaio, dopo che è stato rivelato che ha una clausola rescissoria segreta di soli 20 milioni di euro nel suo contratto.