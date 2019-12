L'Esperance di Tunisi si è classifica al quinto posto della competizione battendo nella finale per il citato piazzamento la formazione quatariota dell'Al Sadd. Il punteggio finale in favore della squadra nordafricana è stato un tennistico 6-2, sancito dalla tripletta di Elhouni, dalla doppietta di Badri (uno su rigore) e dal gol di Derbali. Per l'Al Sadd sono andati a segno Bounedjah e Al Haidos, entrambi su calcio di rigore.

Flamengo-Al Hilal, probabili formazioni

Jorge Jesus dovrebbe schierare il Flamengo con il 4-2-3-1: Diego Alves tra i pali con Rafinha e Filipe Luis esterni in difesa, Rodrigo Caio e Mari centrali.

In mediana dovrebbero andare Willian Arao e Gerson con De Arrascaeta, Everton Ribeiro e Bruno Henrique sulla trequarti a supporto di Gabriel Barbosa unica punta.

Sul fronte saudita formazione speculare per Razvan Lucescu: Al Muaiouf in porta, Al Burayk, Jang, Albulayhi, Al Shahrani da destra a sinistra a comporre la linea difensiva con Otayf e Cuellar in mediana, Carrillo, Carlos Eduardo e Al Dawsari trequartisti mentre Gomis dovrebbe essere il terminale offensivo.

A dirigere il confronto sarà Ismail Elfath della federazione statunitense.

Prima semifinale della Coppa del Mondo FIFA per Club

Calcio d'inizio alle 18.30 italiane allo stadio internazionale 'Khalifa' di Doha per la prima semifinale del Mondiale per Club 2019. Si affrontano i campioni di Sudamerica ed Asia, i brasiliani del Flamengo e la formazione saudita dell'Al Hilal. I favori del pronostico sono ovviamente dalla parte della formazione carioca, protagonista di una stagione assolutamente superlativa. Trascinati da Gabriel Barbosa, capace in patria di battere il record di marcature di Zico nel massimo campionato brasiliano per quanto riguarda i cannonieri del Mengao, gli uomini in maglia rubro-negra hanno già messo in bacheca il campionato statale di Rio de Janeiro, il Brasileirão e la Copa Libertadores.

Dovessero riuscire a centrare anche il Mondiale per Club stabilierebbero un record storico per il glorioso club brasiliano che non era riuscito nemmeno nel magico 1981, quando il Flamengo vinse il campionato carioca, la Libertadores e la Coppa Intercontinentale (che all'epoca valeva come titolo mondiale per club), ma non riuscì a confermarsi campione del Brasile. Tra il Mengao e la storia il primo ostacolo formazione saudita tutt'altro che sprovveduta, dotata di individualità di spicco e nelle cui file gioca anche l'ex juventino Sebastian Giovinco.

In questa stagione l'Al Hilal ha vinto la AFC Champions League per la terza volta nella sua storia, battendo in finale la formazione giapponese dell'Urawa Red Diamonds.

Ricordiamo che i brasiliani fanno oggi il loro esordio nella kermesse, essendo già qualificati di diritto per la semifinale insieme al Liverpool. I campioni d'Asia hanno invece superato i quarti di finale battendo 1-0 i tunisini dell'Esperance grazie al gol realizzato da Bafétimbi Gomis, certamente l'uomo di maggiore esperienza internazionale della squadra araba, ex Lione e Galatasaray con 12 presenze e 3 reti nella nazionale francese tra il 2008 ed il 2013.

La vincitrice di questa sfida affronterà in finale, sabato 21 dicembre, la vincente di Liverpool-Monterrey che si disputerà domani.