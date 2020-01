L'Inter non sta lavorando solo in vista della sessione invernale di calciomercato. L'amministratore delegato, Giuseppe Marotta, infatti, sta ponendo le basi anche in vista della prossima stagione dato che il dirigente ha sempre dimostrato di essere molto bravo anche nel progettare il futuro quando era alla Juventus. Per questo motivo il club nerazzurro starebbe seguendo alcune piste per cercare di anticipare la concorrenza su qualche occasione in vista della prossima estate. Oltre ad alcuni giocatori in scadenza di contratto, uno degli obiettivi dei nerazzurri potrebbe essere Aubameyang, che secondo diverse indiscrezioni sarebbe pronto a lasciare l'Arsenal al termine della stagione.

L'Inter pensa a Aubameyang

Pierre Emerick Aubameyang è uno dei profili più interessanti che potrebbe caratterizzare la prossima sessione estiva di Calciomercato. L'attaccante, infatti, vorrebbe lasciare l'Arsenal, soprattutto nel caso in cui la stagione dei Gunners non dovesse subire una svolta. Il club inglese rappresenta la grande delusione di questa prima parte della stagione in Premier League e attualmente si trova più vicino alla zona retrocessione, a soli sei punti, piuttosto che a un piazzamento europeo, con il quinto posto a sette lunghezze.

Un altro indizio sulla volontà dell'attaccante del Gabon è dato dal rifiuto di rinnovare il contratto, in scadenza a giugno 2021. Proprio per questo l'Arsenal la prossima estate sarà disposta a trattare la cessione del centravanti classe 1989, per non rischiare di perdere uno dei suoi migliori elementi in rosa a parametro zero. E l'Inter è uno dei club che ha messo gli occhi su di lui per rinforzare il reparto avanzato, che in questa stagione ha dimostrato qualche carenza dal punto di vista numerico, anche perché Politano non si adatta al modulo di Antonio Conte e Alexis Sanchez è stato fuori per due mesi.

La trattativa

L'Inter sarebbe pronta ad intavolare la trattativa con l'Arsenal per cercare di portare a casa Pierre Aubameyang. Da battere c'è la concorrenza del Barcellona, altro club in cerca di un rinforzo nel reparto avanzato.

Vista la situazione contrattuale, con l'attaccante in scadenza di contratto tra diciotto mesi, i Gunners non potranno avanzare una richiesta troppo esosa. La sua valutazione si aggira tra i trenta e i quaranta milioni di euro e i nerazzurri vorrebbero il giocatore visto che in attacco gli unici che dovrebbero essere sicuri di restare a Milano sono Lautaro Martinez e Romelu Lukaku. Non è escluso anche l'inserimento di una contropartita tecnica nell'affare per abbassare l'esborso economico. In questo senso potrebbe interessare Matìas Vecino, vista l'esigenza dell'Arsenal di cercare un rinforzo in mezzo al campo.