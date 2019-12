Negli ultimi anni la sfida sportiva che ha alimentato il campionato inglese è stata quella fra Liverpool e Manchester City, che l'anno scorso si sono 'spartiti' i trofei principali: la prima ha trionfato in Champions League, la seconda in Premier League, mentre quest'anno la squadra di Klopp sembra indirizzata verso la vittoria del campionato. Proprio il tecnico tedesco ha ufficializzato di recente il rinnovo del contratto fino a giugno 2024 con il Liverpool. Diversa invece la situazione contrattuale di Guardiola al City.

Il tecnico spagnolo ha un contratto fino a giugno 2021 e, come confermato in una recente conferenza stampa, ha ribadito la sua intenzione di rimanere nella società inglese anche la prossima stagione. Il tecnico spagnolo ha infatti negato le indiscrezioni lanciate dalla stampa britannica su una presunta clausola presente sul contratto del tecnico che permetterebbe allo stesso di liberarsi a fine stagione.

Guardiola dovrebbe restare al City: smentita presenza clausola sul contratto

Nelle ultime ore, alcuni media britannici ha lanciato l'indiscrezione di una presunta clausola sul contratto di Guardiola che darebbe la possibilità al tecnico spagnolo di liberarsi dal City prima della sua naturale scadenza, prevista a giugno 2021.

La clausola si attiverebbe solo al mancato raggiungimento di determinati obiettivi stagionali. Come si diceva, Guardiola ha smentito la presenza della clausola e dovrebbe di conseguenza restare anche la prossima stagione in Inghilterra. Comunque sia, la possibilità che il tecnico spagnolo lasci il City non sarebbe da escludere, in quanto Guardiola non è solito rimanere molti anni sulla stessa panchina.

Le voci di mercato su Pochettino

Inoltre, in Inghilterra stanno rimbalzando continue indiscrezioni su un possibile interesse del Manchester City per Maurizio Pochettino, attualmente libero dopo essere stato esonerato dal Tottenham circa un mese fa.

Altre voci invece confermerebbero il presunto interesse del Barcellona per Pep Guardiola, l'idea dei catalani sarebbe quella di riportarlo nella società in cui iniziò la sua carriera da allenatore vincente. Di certo la situazione dello spagnolo al City non è del tutto rosea: a pesare negli ultimi giorni è la pesante sconfitta subita in casa dal City nel derby contro il Manchester United. Inoltre, lo stesso tecnico spagnolo ha annullato la festa di Natale per evitare che i suoi giocatori possano distrarsi, come successe lo scorso anno quando il Manchester City subì due sconfitte contro Leicester e Crystal Palace durante le festività di Natale.