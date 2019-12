Per la sedicesima giornata del campionato di Serie D girone I si affrontano allo stadio Mimmo Rende Castrovillari e Palermo: il match è in programma questo pomeriggio con fischio di inizio previsto per le ore 14.30.

I padroni di casa sono reduci dalla sconfitta per 2-1 nel derby con il Corigliano: per i rossoneri è arrivata la quinta sconfitta stagionale. In classifica gli uomini di Salvatore Marra occupano l'undicesima posizione a quota 20 punti, a sei lunghezze di distanza dalla zona playout. Un risultato positivo garantirebbe al Castrovillari di dormire sonni tranquilli ad una giornata dal termine del girone di andata.

I rosanero invece hanno subito il secondo k.o. di questo campionato: il Savoia, seconda forza del torneo, nel contempo ha rosicchiato tre punti, vincendo il match interno con l'Acr Messina e portandosi a -5 dal Palermo. Pergolizzi dovrà lavorare sull'autostima di un gruppo che sente forte il peso di dover conquistare a tutti i costi la promozione in Lega Pro.

A dirigere l'incontro Castrovillari-Palermo è stato designato il signor Carlo Rinaldi della sezione di Bassano del Grappa, coadiuvato dagli assistenti Michele De Capua della sezione di Nola e Stefano Vito Martinelli della sezione di Potenza.

Tabellino Castrovillari-Palermo

CASTROVILLARI: in attesa delle formazioni ufficiali

PALERMO: in attesa delle formazioni ufficiali

ARBITRO: Carlo Rinaldi della sezione di Bassano del Grappa (De Capua-Martinelli)

MARCATORI:

NOTE:

VENTI CONVOCATI PER CASTROVILLARI-PALERMO https://t.co/eUy9c3V2ew — SSD Palermo Calcio (@Palermofficial) December 14, 2019

ANGOLI:

RECUPERO: