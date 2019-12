Arrivano importanti notizie per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. Le ultime news si concentrano su Josep Guardiola, allenatore del Manchester City. Dopo le voci di mercato della scorsa estate, infatti, il noto tecnico spagnolo (da molti considerato il migliore al mondo) continua ad essere accostato al club bianconero. Il Manchester City sta disputando una stagione al di sotto delle aspettative in Premier League (il campionato inglese è attualmente dominato dal Liverpool di Jurgen Klopp) e in Gran Bretagna parte della stampa inglese sta parlando di un possibile addio del tecnico spagnolo al termine della stagione.

Proseguono, dunque i rumors di mercato che accostano l'ex tecnico di Barcellona e Bayern Monaco alla Juventus. Ma non è tutto; come riporta anche "Ansa", nel contratto di Josep Guardiola ci sarebbe una clausola che gli permetterebbe di chiudere il rapporto con il Manchester City prima del 2021, anno di scadenza del suo contratto con la società britannica. Stanno dunque circolando numerose voci sul possibile futuro di Guardiola a Torino.

Mercato Juventus, voci su Josep Guardiola

I tifosi del Manchester City non sono affatto contenti del rendimento della loro squadra in campionato e sono numerose le critiche a Josep Guardiola, che, comunque, ha portato il City al primo posto del girone di Champions League.

L'allenatore spagnolo, comunque, sta subendo numerose pressioni dalla stampa e dai supporters. Se il Manchester City non dovesse vincere la Champions League, Guardiola potrebbe anche decidere di proseguire la sua carriera altrove. Stando alle ultime indiscrezioni trapelate, la Juventus starebbe seguendo con grande attenzione la situazione relativa al tecnico spagnolo, che sarebbe un vero e proprio pallino del direttore sportivo bianconero Fabio Paratici. Ogni discorso, in ogni caso, dovrà essere rimandato al termine della stagione in corso, che potrebbe rivelarsi fallimentare per Maurizio Sarri.

Il futuro dell'attuale tecnico bianconero è infatti fortemente legato ai risultati che la Juventus otterrà in Champions League. Su Josep Guardiola, comunque, sarebbe fortissimo anche l'interesse del Bayern Monaco, che, per la prossima stagione, sta cercando un allenatore di stampo internazionale. Si attendono ulteriori aggiornamenti di mercato nelle prossime settimane. Intanto, la Juventus sta lavorando anche per il calciomercato invernale: ha messo nel mirino Emerson Palmieri del Chelsea. Il terzino italo-brasiliano è un giocatore molto apprezzato dal tecnico bianconero Maurizio Sarri, che lo ha allenato nella scorsa stagione.