Auguri Milan. Buon 120mo compleanno. In questo momento non li dimostra, ma nella gloriosa il Milan ha saputo far gioire i propri tifosi fino a portar il club alla vetta del mondo. Quando si compiono gli anni si cerca di ricordare i momenti migliori, ma nella storia di ognuno ci sono anche quelli peggiori. In questo momento i rossoneri stanno rialzando la testa per non tornare indietro e finire nel baratro. Al Sassuolo il compito di rovinare la festa in un contesto, lo stadio San Siro, tutto addobbato in rossonero.

Domenica 7 Dicembre alle ore 15 agli ordini dell'arbitro Manganiello inizierà Milan - Sassuolo. Il Milan reduce da due vittorie consecutive contro Parma e Bologna prova a fare il tris con una corregionale. Il parterre sarà quello dei grandi eventi e la pressione per i rossoneri è tanta. De Zerbi senza Consigli in porta dovrebbe dare spazio a Pegolo, ma il giovane Turati vorrebbe partire titolare. Caputo agirà da unica punta con dietro Djuricic, Boga e Berardi. Per Pioli solo conferme, dato che gli unici assenti saranno Leo Duarte e Borini, probabili l'undici iniziale di Bologna con l'unico dubbio a centrocampo: Kessiè o Paquetà o Krunic per una maglia da titolari.

#MilanSassuolo 25 October 2015 was a very special day, do you remember why? 🤔



Vi ricordate per chi è stata una partita da ricordare? __________ 🖋#SempreMilan pic.twitter.com/31xY76JYyM — AC Milan (@acmilan) December 14, 2019

Le probabili formazioni di Milan - Sassuolo:

Milan (4-3-3): G. Donnarumma; Conti, Musacchio, Romagnoli, Theo Hernández; Kessié, Bennacer, Bonaventura; Suso, Piatek, Çalhanoglu.

In panchina: Reina, A. Donnarumma, Calabria, Caldara, Gabbia, R. Rodríguez, Biglia, Krunić, Paquetá, Castillejo, Rebić, Rafael Leão. Allenatore: Pioli.

⭐️ Today is a special day, make sure you don’t miss a minute ⏰



🔴⚫ Rossoneri! Ovunque voi siate, unitevi a noi per #MilanSassuolo ⭐#Passion120 #SempreMilan pic.twitter.com/JoSyFoxIa9 — AC Milan (@acmilan) December 15, 2019

Sassuolo (4-2-3-1): Pegolo; Toljan, Romagna, Marlon, Kyriakopoulos; Locatelli, Magnanelli; Berardi, Djuričić, Boga; Caputo.

In panchina: Turati, Rogerio, Peluso, Müldür, Tripaldelli, G. Ferrari, Bourabia, Mazzitelli, Obiang, H. Traoré, Duncan, Raspadori. Allenatore: De Zerbi.

I giocatori convocati da Mister Pioli per il Milan:

Portieri: Donnarumma A., Donnarumma G., Reina.

Difensori: Calabria, Caldara, Conti, Gabbia, Hernández, Musacchio, Rodríguez, Romagnoli.

Centrocampisti: Biglia, Bennacer, Bonaventura, Çalhanoğlu, Kessie, Krunić, Paquetá.

Attaccanti: Castillejo, Leão, Piątek, Rebić, Suso.

🏟️ #MilanSassuolo 🏟️

Coach Pioli has named a 23-man squad



I 23 convocati di Mister Pioli#SempreMilan pic.twitter.com/IeMO0ryVPF — AC Milan (@acmilan) December 14, 2019

La lista dei giocatori chiamati da De Zerbi per il Sassuolo:

Portieri: Pegolo, Russo, Turati.

Difensori: Ferrari, Kyriakopoulos, Marlon, Muldur, Peluso, Rogerio, Romagna, Toljan, Tripaldelli.

Centrocampisti: Bourabia, Djuricic, Duncan, Locatelli, Magnanelli, Mazzitelli, Obiang, Traoré.

Attaccanti: Berardi, Boga, Caputo, Raspadori.

Milan - Sassuolo in tv e quote:

La partita sarà trasmessa in esclusiva su Sky con la telecronaca affidata a Dario Massara.

Il commento tecnico sarà di Luca Pellegrini. Le quote dei principali bookmakers italiani vedono nettamente favorito il Milan a 1,55 mentre la vittoria esterna del Sassuolo è molto alta a 5,25, così come il pareggio a 4,50. Una piazzata semplice per questa partita potrebbe essere l'over 2,5 dato a 1,61. Primo marcatore dell'incontro a 4,50 è quotato Piatek del Milan. Un gol di Caputo del Sassuolo è dato a 8,50.