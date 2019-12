Nonostante la sosta natalizia, sono giorni molto caldi in casa Inter in ottica mercato. L'amministratore delegato, Giuseppe Marotta, e il direttore sportivo, Piero Ausilio, sono al lavoro per cercare di rinforzare la rosa a disposizione del tecnico, Antonio Conte. Il centrocampo sarà il reparto che subirà maggiori ritocchi tra gennaio e giugno, viste le carenze mostrate in questa prima parte della stagione anche a causa dei diversi problemi fisici accusati da Barella, Gagliardini, Sensi e Vecino.

Uno dei principali obiettivi del club nerazzurro è Dejan Kulusevski, vera rivelazione di questo campionato e per cui sarebbe stato raggiunto un accordo con l'Atalanta, proprietaria del cartellino, in vista della prossima stagione.

Inter-Atalanta, c'è intesa per Kulusevski

Uno dei primi obiettivi dell'Inter per rinforzare il centrocampo è il fantasista svedese che si è messo in mostra con la maglia del Parma in questa prima parte di stagione. Sono ben quattro le reti segnate da Kulusevski, oltre a sette assist in diciassette presenze che hanno fatto finire il classe 2000 sulla bocca di tutti.

I nerazzurri avrebbero voluto portarlo a Milano già a gennaio, ma i ducali si sono opposti avendolo in prestito fino a giugno. Per questo motivo Marotta ha cominciato a discutere con l'Atalanta per trovare un accordo per la prossima estate, cercando di anticipare la concorrenza. Stando a quanto riportato da 'Sportmediaset', l'intesa sarebbe stata trovata proprio in questi giorni tra i due club.

Mancherebbero solo i dettagli, ma la fumata bianca dovrebbe arrivare per una cifra complessiva intorno ai trentacinque milioni di euro. Non è esclusa una formula con un prestito e obbligo di riscatto, in modo da non appesantire il prossimo bilancio, rimandando il tutto all'annata 2021-2022. Nella trattativa potrebbe anche entrare un giovane della Primavera dell'Inter che permetterebbe di abbassare l'esborso economico e di realizzare una plusvalenza a bilancio.

Il regalo dell'Inter per Conte

A gennaio dovrebbe comunque arrivare un regalo per il tecnico dell'Inter Conte. L'obiettivo numero uno è Arturo Vidal. Il centrocampista cileno è l'ideale per rinforzare il reparto, essendo in grado di abbinare qualità ed esperienza internazionale. Inoltre il giocatore conosce molto bene i metodi dell'allenatore nerazzurro, essendo stato ai suoi servizi già ai tempi della Juventus. Il cileno è scontento al Barcellona per lo scarso impiego avuto in questa prima parte della stagione e starebbe spingendo per la cessione. Marotta sarebbe pronto ad alzare la proposta a quindici milioni di euro tra prestito e obbligo di riscatto. Bisognerà vedere se i blaugrana accetteranno di abbassare l'iniziale richiesta da venticinque milioni di euro.