Uno dei nomi più allettanti sul mercato degli svincolati la prossima estate dovrebbe essere quello di Dries Mertens. L'attaccante belga è in scadenza di contratto con il Napoli e le trattative per il rinnovo sembrano essere ad un punto morto. A meno di clamorosi colpi di scena, dunque, l'avventura del giocatore in terra campana dovrebbe concludersi. Anche quest'anno, però, il calciatore ha dimostrato di poter fare la differenza sia in campionato che in Champions League, nonostante la flessione avuta dagli azzurri in questa prima parte della stagione.

Il club che sembra maggiormente interessato a lui è l'Inter, molto attenta negli ultimi anni al mercato degli svincolati, come dimostrano gli arrivi di Stefan De Vrij e Diego Godin.

Inter-Mertens, affare possibile solo a giugno

L'arrivo di Mertens all'Inter potrebbe concretizzarsi soltanto in estate, da escludere una possibile cessione a gennaio, a stagione in corso. Il Napoli, infatti, vuole provare a scalare posizioni in classifica, cercando di rientrare nella lotta per un piazzamento europeo. Situazione complessa, visto che gli azzurri stanno provando a rinnovare il contratto all'attaccante belga, che in questa stagione potrebbe superare Marek Hamsik e diventare il miglior marcatore della storia del club partenopeo.

L'ultima proposta di rinnovo sarebbe stata rifiutata nelle ultime settimane, anche se il belga spera in un rilancio in extremis visto che la sua priorità sarebbe quella di restare all'ombra del Vesuvio. In caso contrario, però, la soluzione Inter non dispiacerebbe al belga. I nerazzurri sarebbero alla ricerca di un rinforzo nel reparto avanzato, che potrebbe andare a sostituire Alexis Sanchez. L'attaccante cileno, infatti, difficilmente resterà a Milano visto il ricco ingaggio percepito, diviso in questa stagione al cinquanta per cento con il Manchester United.

Mertens, De Laurentiis avvisa l'Inter

Il Napoli sarebbe già stato chiaro con l'Inter, non dicendosi disposto a trattare la cessione di Mertens a gennaio. Il patron degli azzurri, Aurelio De Laurentiis, crede di aver fatto il possibile e avrebbe anche avvisato l'Inter sulla clausola nel contratto che impedirà a Dries di firmare per altri club italiani prima di giugno, quando sarà poi libero di fare quello che vorrà essendo a scadenza.

Messaggio percepito dall'amministratore delegato, Giuseppe Marotta, e dal direttore sportivo, Piero Ausilio, che hanno smentito il possibile interesse per gennaio.

Il belga chiede un triennale da cinque milioni di euro a stagione più bonus, con l'Inter pronta ad assecondare tale richiesta. Napoli che, invece, sarebbe disposto a mettere sul piatto al massimo un contratto biennale a 4,5 milioni di euro a stagione e per questo l'entourage dell'attaccante avrebbe rispedito il tutto al mittente.