Il regalo di Natale della Juventus potrebbe essere Erling Braut Haaland, al momento uno degli attaccanti più prolifici in circolazione. La sessione del mercato invernale aprirà ufficialmente il 2 gennaio e la società bianconera, stando alle ultime indiscrezioni trapelate, sarebbe in pole position per aggiudicarsi la corsa al fortissimo diciannovenne di nazionalità norvegese. Il centravanti del Red Bull Salisburgo è stato una delle più grandi rivelazioni di questa prima parte di stagione, avendo segnato ben ventotto reti in ventidue partite giocate.

Da segnalare soprattutto le otto marcature nella prima fase della Champions League. Il rendimento di Haaland (che ha battuto vari record) lo ha fatto finire nel mirino di alcuni top club del calcio europeo, tra i quali anche la Juventus. La società bianconera, comunque, lo seguiva da tanto tempo, prima che Haaland decidesse di trasferirsi dal Molde al Red Bull Salisburgo per la modica cifra di cinque milioni di euro. L'attaccante norvegese non si riteneva pronto per giocare in un grande club, ma ora Haaland potrebbe lasciare l'Austria già nella prossima sessione di Calciomercato invernale.

Mercato Juventus, possibile colpo Haaland già a gennaio

Nel contratto del centravanti norvegese c'è una clausola che gli permette di essere ceduto, anche a gennaio, per venti milioni di euro. Una cifra davvero molto bassa, considerato lo straordinario rendimento di Haaland e soprattutto i suoi margini di miglioramento (ha solo diciannove anni). Il regista dell'operazione di mercato potrebbe essere l'agente del giocatore di nazionalità nordica, Mino Raiola. La società bianconera ha sempre avuto ottimi rapporti con il potente procuratore, come dimostra l'operazione di mercato che ha portato a Torino De Ligt dall'Ajax. Proprio per questo, Haaland sembra essere molto vicino alla Juventus, che al momento starebbe battendo la concorrenza per il talento norvegese, rappresentata da club come Lipsia, Borussia Dormtund e, soprattutto, Manchester United (i Red Devils hanno assolutamente bisogno di un centravanti con le caratteristiche di Haaland).

Il tecnico bianconero Maurizio Sarri gradirebbe moltissimo un attaccante come Haaland che potrebbe sostituire Mario Mandzukic nella rosa del club piemontese. Il giocatore croato ha infatti deciso di proseguire la sua carriera in Qatar. La Juventus, comunque, potrebbe decidere di lasciare Haaland al Salisburgo fino al termine della stagione in corso.